ЗСУ зачистили Суджу: у Курській області українська армія просунулася вперед

ЗСУ за минулу добу просунулися на 500-1500 метрів і відбили три атаки РФ.

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Олександр Сирський розповів про наступ ЗСУ в Курській області / Колаж: Главред, Фото: Telegram А.Сирського, Facebook 47-ї ОМБр

Українські сили просунулися вперед у Курській області, повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

Під час Ставки Верховного головнокомандувача він уточнив, що "завершено пошук і знищення противника в Суджі та трьох інших населених пунктах".

Збройні сили України просунулися на відстань до півтора кілометра на окремих напрямках у Курській області від початку поточної доби і до теперішнього часу вже контролюють 1150 кв. км території, повідомив головнокомандувач Збройних сил України.

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"Від початку поточної доби наші війська на окремих напрямках просунулися від 500 м до 1,5 км, відбили три контратаки противника, продовжують ведення наступальних дій. Загалом від початку операції на території Курської області наші війська просунулися по обороні противника на 35 км. Взято під контроль 1150 кв. км території, 82 населених пункти. Загалом ситуація контрольована", - сказав Сирський у доповіді президенту України Володимиру Зеленському на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Ситуація в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ могли атакувати росіян у Курській області танками Challenger 2. В оборонному відомстві Британії відмовилися коментувати оперативні деталі, однак зазначили, що жодних змін у політиці не відбулося. Ці ж дані також не коментують у ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ буде складно втримати позиції на Курщині. Звільнення нових територій буде ускладнюватися з прибуттям російського підкріплення.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ розкрили деталі просування в Курській області. Підрозділи безпілотників витратили кілька днів, прокладаючи шлях для просування військ через кордон.

/ Главред

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