Військова комендатура в Курській області: Сирський сказав, хто її очолить

15 серпня президент України Володимир Зеленський провів ставку, де доповів Олександр Сирський.

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Військова комендатура в Курській області / колаж: Главед, фото: Офіс президента, t.me/osirskiy

Сьогодні, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський провів ставку. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Провів Ставку. Фронт. Зброя. Обмін полоненими. Законодавчі ініціативи. Деталі – згодом", - написав президент.

На ній Гловнокамандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на території Курської області Російської Федерації, яку контролюють Сили оборони України, створено військову комендатуру на чолі з генерал-майором Москальовим.

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"Для підтримання правопорядку, забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створено військову комендатуру, призначено її керівника - генерал-майора Москальова", - сказав він.

Також Головком заявив, що станом на 15 серпня обстановка на сході та півдні держави залишається складною, але контрольованою.

"Сили оборони продовжують ведення оборонних операцій в східних та південних зонах. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в напрямку Донецька та Покровська, нанесення йому максимальних втрат та сприятливих умов для подальших дій", - заявив він.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна тримала у таємниці від Заходу плани щодо свого вторгнення в Росію, поки її війська не завдали удару.

Раніше, президент Володимир Зеленський говорив, що ЗСУ досягають стратегічної мети у Курській оборонній операції.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що глобальний сенс операції ЗСУ - показати неспроможність Росії з військової точки зору, з точки зору готовності швидко реагувати на кризові ситуації, з точки зору контролю над внутрішнім простором.

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