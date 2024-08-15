Бої в Курській області: РФ перекидає нові резерви, у НГУ назвали напрямок

Ворог перекидає в Курську область свої тилові підрозділи та резерви, розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук.
"За цю добу в районі виконання завдань нашими підрозділами на Покровському напрямку відбулося 9 бойових зіткнень. Йдеться насамперед про піхоту противника, якою він намагався штурмувати позиції. Взагалі по східних напрямках, по ОСГВ "Хортиця", військовослужбовці Нацгвардії відбили 19 бойових зіткнень, зокрема й на півночі Харківщини", - зазначив він в ефірі інформаційного марафону.
За словами представника Нацгвардії, незважаючи на ситуацію в Курській області в РФ, інтенсивність бойових дій в Україні не зменшується.
За його словами, "перекидаючи підрозділи на Курщину, противник насамперед використовує тилові підрозділи та резерви".
При цьому він також зазначив, що активність ворожої бронетехніки залишається високою.
Так, за цю добу підрозділи Національної гвардії відбили 19 російських атак. Активно окупанти штурмують Желанне, Гродівку та Воздвиженку на Покровському напрямку.
Що слід знати про Нацгвардію?
Націона́льна гва́рдія Украї́ни — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій, пише Вікіпедія.
Ситуація в Курській області - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ буде складно втримати позиції на Курщині. Звільнення нових територій буде ускладнюватися з прибуттям російського підкріплення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ЗСУ розкрили деталі просування в Курській області. Підрозділи безпілотників витратили кілька днів, прокладаючи шлях для просування військ через кордон.
Як повідомлялося раніше, росіяни будують укріплення набагато далі від кордону просування ЗСУ. Вони стурбовані швидким механізованим просуванням українців на північ Курщини.
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