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Теракт у "Крокусі" влаштував ІДІЛ: ISW оцінив спроби Кремля перекласти провину на Україну

Дмитро Відоменко
24 березня 2024, 08:53
Причетність терористичного угруповання ІДІЛ до теракту в Крокус Сіті Хол - в ISW вивчили заяви Кремля, вважають, що ІДІЛ несе відповідальність.
Кремль, Крокус
За оцінками ISW, (ІДІЛ) з великою вірогідністю несе відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Холі" / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) причетне до теракту в "Крокус Сіті Холі" в Підмосков'ї (країна-агресор РФ). При цьому в Кремлі намагалися звинуватити Україну. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у свіжому звіті.

Влада країни-агресора Росії заявила, що затримала чотирьох нападників і ще сімох, які начебто були причетними до теракту в "Крокус Сіті Холі" ввечері 22 березня, внаслідок якого, за попередніми даними, загинули щонайменше 133 цивільні особи.

Російські джерела також поширили кадри, на яких російські силовики допитують осіб, які або погано розмовляють російською мовою, або спілкуються через перекладачів. Причому силовики стверджують, що всі нападники є громадянами Таджикистану, а представниця МВС країни-агресора РФ Ірина Вовк заявила, що жодна з осіб, які, за твердженням російської влади, вчинили теракт, не має російського паспорта.

відео дня

За оцінками ISW, угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) з великою ймовірністю несе відповідальність за напад на "Крокус Сіті Хол".

Кремль, незважаючи на це, без доказів швидко спробував прив'язати українських осіб до нападу на "Крокус Сіті Хол", але дотепер не висунув офіційних звинувачень Україні в причетності до нападу, зазначили аналітики.

"Офіційні особи Кремля, ймовірно, мають на меті опосередковано прив'язати Україну до нападу, щоб створити умови для інформаційних операцій", - вважають аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Теракт у Москві: що відомо

Нагадаємо, що 22 березня в Москві стався кривавий теракт під Москвою. Невідомі люди в камуфляжі зайшли зі зброєю та відкрили стрілянину з автоматів. Унаслідок цього загинули щонайменше 40 людей, ще понад 100 - поранені. Відео зі стріляниною вже розлетілися в Мережі.

Добровольці РФ офіційно звинуватили Путіна в розстрілі людей під Москвою. У Легіоні "Свобода Росії" впевнені, що теракт у Підмосков'ї здійснив режим Путіна. Російські добровольці кажуть, що теракт і його медійне висвітлення готувалися.

ФСБ затримала винуватців теракту в Москві і видала заяву про причетність України. Про можливість терактів у РФ на початку березня попереджало посольство США в РФ і рекомендувало своїм громадянам уникати місць масового скупчення людей.

ГУР назвало жорстокі цілі Кремля і заявило, що теракт організували російські спецслужби. Люди з автоматами зайшли в ТЦ "Крокус" і почали розстрілювати людей. Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має відношення до цього.

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