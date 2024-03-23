Бійня в Підмосков'ї: Путін приплів "український слід", у ГУР відповіли на фейк РФ

Спецслужби РФ мають історію організації терактів на власній території, нагадав Андрій Юсов.

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Андрій Юсов прокоментував фейки з РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Baza, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що підозрювані у скоєнні теракту в ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою нібито хотіли втекти в Україну.

Путін стверджує, що нібито було затримано 11 осіб, четверо з них - безпосередні виконавці. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Диктатор заявив, що терористи хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".

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"Усі четверо безпосередніх виконавців теракту, усі ті, хто стріляв, убивав людей, знайдені й затримані. Вони намагалися втекти і рухалися в бік України, де, за попередніми даними, для них з українського боку було підготовлено "вікно" для переходу державного кордону", - заявив Путін.

Що кажуть у ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що поширювана російською стороною версія про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї втекли в бік України, не витримує жодної критики.

"Для цього не треба бути експертом у питаннях безпеки. Понад два роки триває повномасштабна війна, прикордонні території насичені ворожими військами, спецагентами, представниками спецслужб, силовиками. Лінія кордону замінована, спостереження ведеться всіма засобами, включно з аеророзвідкою, з обох боків. Такі області, як Бєлгородська і Курська, взагалі зараз є зоною активних бойових дій після останніх подій. І, зрозуміло, ця версія не витримує критики, це розуміють усі у світі, крім, можливо, зазомбованого російського населення", - заявив Юсов в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що російські спецслужби мають історію організації терактів на власній території.

"Зараз є всі ознаки того, що ми маємо справу саме з такою діяльністю російських спецслужб. Далі, цілком імовірно, буде нагнітання істерії, закручування гайок і ліквідація навіть формальних залишків громадянських прав і свобод", - вказав Юсов.

При цьому він зазначив, що на перебіг війни це не матиме помітного впливу.

"Мобілізаційні заходи на території держави-агресора не припинялися ні на день. Тому глобально це ні на що не вплине. Але так, внутрішній градус істерії та внутрішньої мобілізації в Росії справді може бути підвищений, хоча риторика пропагандистів і без того максимально неонацистська й агресивна: куди ще вища - складно собі уявити", - вважає він.

РФ також спробує використати теракт, щоб змінити ситуацію на міжнародній арені, зазначив Юсов.

"На міжнародній арені режим Путіна буде пробувати перетворити образ агресора, яким зараз сприймається Росія у світі, на режим жертви. І дуже важливо нагадувати, що саме діяльність режиму Путіна в більшості випадків призводить або до ним самим організованих терактів, або через невиконання обов'язків спецслужбами. Незважаючи на те, що світ попереджав про загрозу подібних інцидентів на території РФ, режим Путіна або не зробив нічого, щоб цьому запобігти, або причетний сам до організації цих терористичних актів", - підкреслив представник ГУР.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Теракт у Москві

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про те, що Україна не має жодного стосунку до стрілянини в підмосковному "Крокус Сіті Хол".

"Щодо подій у московському "Крокус-Сіті" в російському Підмосков'ї, де прямо сьогодні сталася стрілянина, певні терористичні дії з боку невстановлених осіб. Давайте зафіксуємо: Україна абсолютно точно не має жодного стосунку до цих подій", - заявив Подоляк у спеціальному відеозверненні.

Як повідомлялося, у "Крокус Сіті Хол" стався теракт. Невідомі зайшли зі зброєю і відкрили стрілянину з автоматів. Після цього в будівлі прогримів потужний вибух. Відомо про десятки загиблих і понад 100 поранених.

У ГУР заявили, що теракт організували російські спецслужби за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Мета цього теракту - виправдання ще більш жорстоких ударів по Україні і тотальної мобілізації в РФ.

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