УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Бійня в Підмосков'ї: Путін приплів "український слід", у ГУР відповіли на фейк РФ

Олексій Тесля
23 березня 2024, 15:52
Спецслужби РФ мають історію організації терактів на власній території, нагадав Андрій Юсов.
Юсов
Андрій Юсов прокоментував фейки з РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Baza, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що підозрювані у скоєнні теракту в ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою нібито хотіли втекти в Україну.

Путін стверджує, що нібито було затримано 11 осіб, четверо з них - безпосередні виконавці. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Диктатор заявив, що терористи хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".

відео дня

"Усі четверо безпосередніх виконавців теракту, усі ті, хто стріляв, убивав людей, знайдені й затримані. Вони намагалися втекти і рухалися в бік України, де, за попередніми даними, для них з українського боку було підготовлено "вікно" для переходу державного кордону", - заявив Путін.

Що кажуть у ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що поширювана російською стороною версія про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї втекли в бік України, не витримує жодної критики.

"Для цього не треба бути експертом у питаннях безпеки. Понад два роки триває повномасштабна війна, прикордонні території насичені ворожими військами, спецагентами, представниками спецслужб, силовиками. Лінія кордону замінована, спостереження ведеться всіма засобами, включно з аеророзвідкою, з обох боків. Такі області, як Бєлгородська і Курська, взагалі зараз є зоною активних бойових дій після останніх подій. І, зрозуміло, ця версія не витримує критики, це розуміють усі у світі, крім, можливо, зазомбованого російського населення", - заявив Юсов в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що російські спецслужби мають історію організації терактів на власній території.

"Зараз є всі ознаки того, що ми маємо справу саме з такою діяльністю російських спецслужб. Далі, цілком імовірно, буде нагнітання істерії, закручування гайок і ліквідація навіть формальних залишків громадянських прав і свобод", - вказав Юсов.

При цьому він зазначив, що на перебіг війни це не матиме помітного впливу.

"Мобілізаційні заходи на території держави-агресора не припинялися ні на день. Тому глобально це ні на що не вплине. Але так, внутрішній градус істерії та внутрішньої мобілізації в Росії справді може бути підвищений, хоча риторика пропагандистів і без того максимально неонацистська й агресивна: куди ще вища - складно собі уявити", - вважає він.

РФ також спробує використати теракт, щоб змінити ситуацію на міжнародній арені, зазначив Юсов.

"На міжнародній арені режим Путіна буде пробувати перетворити образ агресора, яким зараз сприймається Росія у світі, на режим жертви. І дуже важливо нагадувати, що саме діяльність режиму Путіна в більшості випадків призводить або до ним самим організованих терактів, або через невиконання обов'язків спецслужбами. Незважаючи на те, що світ попереджав про загрозу подібних інцидентів на території РФ, режим Путіна або не зробив нічого, щоб цьому запобігти, або причетний сам до організації цих терористичних актів", - підкреслив представник ГУР.

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Теракт у Москві

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про те, що Україна не має жодного стосунку до стрілянини в підмосковному "Крокус Сіті Хол".

"Щодо подій у московському "Крокус-Сіті" в російському Підмосков'ї, де прямо сьогодні сталася стрілянина, певні терористичні дії з боку невстановлених осіб. Давайте зафіксуємо: Україна абсолютно точно не має жодного стосунку до цих подій", - заявив Подоляк у спеціальному відеозверненні.

Як повідомлялося, у "Крокус Сіті Хол" стався теракт. Невідомі зайшли зі зброєю і відкрили стрілянину з автоматів. Після цього в будівлі прогримів потужний вибух. Відомо про десятки загиблих і понад 100 поранених.

У ГУР заявили, що теракт організували російські спецслужби за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Мета цього теракту - виправдання ще більш жорстоких ударів по Україні і тотальної мобілізації в РФ.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін Андрій Юсов Теракт у Москві
Реклама

Головне за день

РФ готує наступ на 4 області: полковник назвав, куди направлять 100-тисячний "кулак"

РФ готує наступ на 4 області: полковник назвав, куди направлять 100-тисячний "кулак"

17:50 Україна
Росіян підірвали разом із технікою: у ГУР розкрили деталі потужного удару на півдні

Росіян підірвали разом із технікою: у ГУР розкрили деталі потужного удару на півдні

17:48 Україна
Найбільш затяжна магнітна буря місяця: у країну увірвався майже 8-бальний шторм

Найбільш затяжна магнітна буря місяця: у країну увірвався майже 8-бальний шторм

16:57 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Це жах : комік Сергій Свєтлаков був на концерті гурту Пікнік у Крокусі 6470

"Це жах": комік Сергій Свєтлаков був на концерті гурту "Пікнік" у Крокусі

Скільки потрібно варити пельмені: несподівана відповідь просто вразить наповал 5456

Скільки потрібно варити пельмені: несподівана відповідь просто вразить наповал

РФ зібрала 100-тисячний кулак : Жданов назвав, які міста під загрозою 4610

РФ зібрала 100-тисячний "кулак": Жданов назвав, які міста під загрозою

Як вберегтись від кліща: який запах відлякає їх назавжди 3618

Як вберегтись від кліща: який запах відлякає їх назавжди

Останні новини

17:50

РФ готує наступ на 4 області: полковник назвав, куди направлять 100-тисячний "кулак"

17:48

Росіян підірвали разом із технікою: у ГУР розкрили деталі потужного удару на півдні

16:59

Теракт у Москві вплине на перебіг війни в Україні: у Bloomberg розкрили загрози

16:57

Найбільш затяжна магнітна буря місяця: у країну увірвався майже 8-бальний шторм

16:52

Кого визнають придатним і чи буде бронь: названо терміни ухвалення закону про мобілізацію

Коли в Україні остаточно потепліє: Наталія Птуха про погодні аномалії та сюрприз на ВеликденьКоли в Україні остаточно потепліє: Наталія Птуха про погодні аномалії та сюрприз на Великдень
16:29

РФ не припиняє штурми на півдні: в ЗСУ розкрили масштабні втрати окупантів

16:20

Що потрібно спалити 24 березня, щоб позбутися проблем: суворі прикмети дня

16:11

Ракетна атака Росії на енергетику була помстою за болючі для неї удари по нафтопереробці – РябцевЕксклюзив

15:52

Бійня в Підмосков'ї: Путін приплів "український слід", у ГУР відповіли на фейк РФ

Реклама
15:11

Погода на Великдень 2024: синоптик розповіла, коли в Україні різко потеплішає

14:50

Гороскоп Таро на квітень 2024: Овнам - вибір, Тельцям - пауза, Близнюкам - заздрістьВідео

14:46

ФСБ бреше: у Зеленського жорстко прокоментували бійню у РФ

14:39

"США здулися, як повітряна кулька": Жданов сказав, звідки Україні чекати допомоги

14:17

Росія атакує українську енергетику: у ЗСУ пояснили тактику ударів навесні

13:47

Сумую за Росію: Лорак та її бойфренд поспівчували теракту в Крокусі

13:45

"Панцирі" не врятують: РФ не зможе захистити всі НПЗ від ударів дронів - розвідка Британії

13:16

Як і скільки разів годувати цуценя та що можна дати зі столу: поради для собаківників

13:07

"Обмежено придатні" служитимуть у бойових підрозділах: нардеп розкрив деталі

12:52

"Росіяни "гасять" Харків": Жданов розкрив найгірший сценарій нових ударів РФ

12:48

У Кейт Міддлтон рак: принц Гаррі та Меган Маркл вирішили підтримати принцесу

Реклама
12:46

Тільки найуважніші знайдуть полуницю за 6 секунд: надзвичайно складна загадка

12:27

Церковне свято 24 березня: що заборонено робити в перший тиждень Великого посту

12:00

Заборона США на удари по російських НПЗ: чому версії не збігаютьсяЕксклюзив

11:59

ФСБ затримала винуватців теракту у Москві та видала заяву про причетність України

11:48

"Робимо все можливе": Зеленський розповів, чи вдалося вже усунути наслідки атаки РФ

11:47

Помста за Чечню, Сирію та Афганістан: у США назвали причину бійні у РФ – NYT

11:31

Цвітіння буде пишним, а листя - соковитим: як застосовувати яєчну воду в саду та на городі

11:28

Кемерон Діаз вдруге стала мамою і розсекретила незвичайне ім'я малюка

11:08

Чим зараз небезпечна ротація на фронті: в ISW оцінили рішення Cирського

11:01

Вдарить +20 градусів: якою буде погода в останній тиждень березня

09:56

Росіяни не припиняють штурм, тиснуть на плацдарм ЗСУ в районі Кринок

09:32

Ретроградний Меркурій 1-25 квітня: Овнам - схуднення, Дівам - гроші, Рибам - очікуванняВідео

09:30

Гороскоп на завтра 24 березня: Ракам - прибуток, Козерогам - здійснення бажань

09:24

"Путін використовує кожну хвилину для ударів по Україні": у Білому домі зробили важливу заяву

09:10

"Це жах": комік Сергій Свєтлаков був на концерті гурту "Пікнік" у Крокусі

08:57

Наступ окупантів на Харків: аналітики ISW назвали сценарій та загрози

08:35

РФ вночі атакувала Україну 4 ракетами і 34 дронами: збити вдалося не все

08:10

Кремль готує ескалацію війни та нову мобілізаціюПогляд

07:57

Вибух, а потім пожежа: у РФ горить НПЗ у Самарській області - росЗМІВідео

07:51

"РФ може продовжити удари по енергосистемі України": в ISW назвали мету окупантів

Реклама
06:47

Варіант концерту в підмосков'ї ідеальний для КремляПогляд

05:10

"Тепер потрібно чекати атак щодня": Жданов зробив тривожний прогноз щодо ракетних ударів

04:34

Як пофарбувати яйця на Великдень у всі кольори веселки: народні методи

03:30

РФ зібрала 100-тисячний "кулак": Жданов назвав, які міста під загрозою

03:00

Давай вибачення: Волочкова накинулася на Лазарєва

02:32

Як вберегтись від кліща: який запах відлякає їх назавжди

02:05

Наречений - геть: Меган Фокс попросила друзів знайомити її з іншими чоловіками

01:29

Тест за картинкою: чи є у вас шосте відчуття

22 березня, п'ятниця
23:59

"Питання ДніпроГЕС росіяни вирішили": полковник назвав мету удару РФ по дамбі

23:47

Як часто треба мити голову, щоб не випадало волосся: трихолог здивувала відповіддю

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти