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Сумую за Росію: Лорак та її бойфренд поспівчували теракту в Крокусі

Олена Кюпелі
23 березня 2024, 13:47
Запроданка Ані Лорак уперше поспівчувала людському горю. Не українцям.
Лорак уперше пожаліла жертв насильства. Росіян
Лорак уперше пожаліла жертв насильства. Росіян / Колаж Главред, фото Instagram/Основна світлина isaac_vidjrakou isaac_vidjrakou

Зрадниця, співачка українського походження Ані Лорак, яка нещодавно вирішила подаватися на російське громадянство, разом зі своїм йога-інструктором Ісааком Віджраку поспівчували теракту, що стався в РФ на концерті гурту "Пікнік".

На своїй сторінці в Instagram зрадниця Лорак виклала свічку і позначила свою солідарність і жалість до постраждалих у Крокус Сіті Хол. До слова, Лорак жодного разу не написала жодного посту і ніколи не викладала свічки, які стосуються України, яку Росія намагається знищити вже цілих два роки.

Лорак пожаліла росіян
Лорак пожаліла росіян / Скриншот Instagram/anilorak

Теж саме зробив і її бойфренд, інструктор йоги Ісаак Віджраку. На своїй сторінці в Instagram він опублікував сльозливий філософський пост, де "за компанію" з терористичною Росією "пожалів" і Україну.

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Хто така Ані Лорак

Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.

"За часів трагедій і конфліктів ми змушені запитувати себе: чому в нашому світі зберігається так багато ненависті й нетерпимості? Ці риторичні запитання відображають мій глибокий смуток і розчарування з приводу болю, який ми завдаємо одне одному. Кордони, релігії та культури - це всього лише концепції, які розділяють наше спільне людство, яке за своєю суттю ЄДИНЕ", - філософствує йога-учитель.

Лорак та її альфонс зробили пости на підтримку постраждалих у теракті
Лорак та її альфонс зробили пости на підтримку постраждалих у теракті / Скріншот Instagram/Основна світлина isaac_vidjrakou isaac_vidjrakou

"Я сумую за Україною, Росією, Африкою і кожним куточком світу, зачепленим насильством. Моє серце співчуває всім, кого торкнулися недавні події, зокрема трагічний інцидент у Москві. Це урочисте нагадування про нагальну необхідність співчуття і розуміння в нашій взаємодії один з одним", - виклав він такий пост, тільки після того, як у Росії стався теракт.

Нагадаємо, нещодавно зрадниця Ані Лорак стала членом журі шоу талантів у країні-окупанті РФ, отримавши "жирний" гонорар у кривавих рублях.

Також частенько під критику потрапить не тільки Ані Лорак, а й її донька Софія. Під час нещодавнього її виходу у світ із матір'ю дівчинку захахахали за те, що на тлі мініатюрної Лорак вона виглядає занадто великою.

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