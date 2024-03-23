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ФСБ бреше: у Зеленського жорстко прокоментували бійню у РФ

Олексій Тесля
23 березня 2024, 14:46
Будь-які спроби під'єднати Україну до теракту абсолютно неспроможні, підкреслив Михайло Подоляк.
Подоляк
Михайло Подоляк прокоментував бійню в Підмосков'ї / Колаж: Главред, Фото: t.me/mchs_mo, Facebook М.Подоляка

Версія російських чиновників про "український слід" у бійні в "Крокус Сіті Хол" була очікуваною, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Примітивізм і передбачуваність - ідеальні характеристики російських спецслужб. Вкотре ФСБ це підтверджує...", - написав він у соцмережі Х.

При цьому він нагадав кілька фактів, які ставлять під сумнів версію російських силовиків. Наприклад, озброєні виконавці нібито пройшли в місце великого скупчення людей без будь-яких перевірок.

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"Понад 1,5 години ця група активно розстрілювала людей. Втручання правоохоронних органів немає. Паралельно - підривають будівлю", - зазначає представник ОП.

Крім того, учасники нападу в повному складі спокійно залишають будівлю і на тих самих машинах, що прибули, виїжджають у бік... лінії фронту, нагадує він.

"Розшукувані рухаються до заблокованих пунктів перетину кордону, де йдуть активні бої і де кожен метр насичений російськими силовиками, щоб влаштувати демонстративний перетин кордону", - ставить під сумнів версію силовиків РФ радник глави ОП

При цьому він робить висновок, що будь-які спроби підключити Україну до теракту абсолютно неспроможні.

"Україна не має жодного стосунку до цього інциденту. Україна веде повномасштабну війну з Росією і буде вирішувати проблему агресії Росії (агресії, до речі, з навмисною терористичною складовою) на полі бою. Версії російських спецслужб щодо України абсолютно неспроможні й абсурдні", - додав Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Теракт у Москві

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про те, що Україна не має жодного стосунку до стрілянини в підмосковному "Крокус Сіті Хол".

"Щодо подій у московському "Крокус-Сіті" в російському Підмосков'ї, де прямо сьогодні сталася стрілянина, певні терористичні дії з боку невстановлених осіб. Давайте зафіксуємо: Україна абсолютно точно не має жодного стосунку до цих подій", - заявив Подоляк у спеціальному відеозверненні.

Як повідомлялося, у "Крокус Сіті Хол" стався теракт. Невідомі зайшли зі зброєю і відкрили стрілянину з автоматів. Після цього в будівлі прогримів потужний вибух. Відомо про десятки загиблих і понад 100 поранених.

У ГУР заявили, що теракт організували російські спецслужби за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Мета цього теракту - виправдання ще більш жорстоких ударів по Україні і тотальної мобілізації в РФ.

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Михайло Подоляк Офіс президента Теракт у Москві
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