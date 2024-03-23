Теракт у Москві вплине на перебіг війни в Україні: у Bloomberg розкрили загрози

Масштабний теракт, який було скоєно у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному місті Красногорську, влада Росії спробує використати як привід для посилення військових дій в Україні.
У Росії одразу після скоєного збройного нападу, внаслідок якого загинуло майже півтора сотні людей, почали поширювати версію про ймовірну причетність України, передає видання Bloomberg.
"Очевидний спосіб, у який Кремль поширює цю інформацію, полягає в тому, щоб пов'язати це якось із війною в Україні", - сказав Чарльз Лічфілд, заступник директора Центру геоекономіки Атлантичної ради у Вашингтоні.
За його словами, ймовірною реакцією держави-агресорки можуть стати нові масові атаки дронів і ракетні удари, хоча посилені обстріли уже відбувалися до цього теракту.
Bloomberg називає теперішню ситуацію в Росії "поверненням до попереднього періоду правління Путіна", коли терористи-смертники забрали життя десятків людей.
"Це зруйнувало ілюзію безпеки в Москві, яку Путін намагався культивувати протягом більш ніж двох років після вторгнення в Україну", - пише видання.
У виданні зауважили, що напад на концертний зал "Крокус Сіті" став найбільшим актом тероризму в Москві після інциденту із захопленням заручників на мюзиклі "Норд-Ост" у 2002 році, коли загинуло щонайменше 170 осіб, включно з десятками нападників.
Теракт у Москві: що відомо
Нагадаємо, що 22 березня у Москві стався кривавий теракт під Москвою. Невідомі люди в камуфляжі зайшли зі зброєю і відкрили стрілянину з автоматів. Унаслідок цього загинули щонайменше 40 людей, ще понад 100 - поранені. Відео зі стріляниною вже розлетілися в Мережі.
Добровольці РФ офіційно звинуватили Путіна у розстрілі людей під Москвою. У Легіоні "Свобода Росії" впевнені, що теракт в Підмосков’ї вчинив режим Путіна. Російські добровольці кажуть, що теракт і його медійне висвітлення готувалися.
ФСБ затримала винуватців теракту у Москві та видала заяву про причетність України. Про можливість терактів у РФ на початку березня попереджало посольство США в РФ та рекомендувало своїм громадянам уникати місць масового скупчення людей.
ГУР назвало жорстокі цілі Кремля та заявили, що теракт організували російські спецслужби. Люди з автоматами зайшли в ТЦ "Крокус" і почали розстрілювати людей. Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має відношення до цього.
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