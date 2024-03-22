Теракт організували російські спецслужби: ГУР назвало жорстокі цілі Кремля

Україна не має відношення до теракту у ТЦ під Москвою. Про це заявили в Офісі президента.

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Чи має Україна відношення до теракту під Московою / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Telegram

Під Москвою стався жорсткий теракт. Люди з автоматами зайшли в ТЦ і почали розстрілювати людей. Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має відношення до цього.

"Давайте зафіксуємо, Україна абсолютно точно не має жодного стосунку до цих подій", - сказав Подоляк.

Дивіться відео з коментарем Подоляка щодо теракту у Підмосков'ї:

Коментар ОП щодо теракту у Підмосков'ї / фото: скріншот

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Що кажуть у розвідці

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що теракт у Підмосков'ї - це провокація режиму Путіна. Про це повідомляє Українська правда.

"Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити", - сказав Юсов.

Згодом у ГУР зазначили, що мета цього теракту - виправдання ще більш жорстоких ударів по Україні та тотальної мобілізації в РФ.

"Публічну страту людей у Москві варто розуміти як погрозу Путіна ще більшою ескалацією та розширення війни. Заява Пєскова, яка пролунала незадовго до теракту про "війну" - лише фальстарт ретельно спланованої кремлівської спецоперації. Путін має великий досвід організації подібних терактів як способу посилення власної влади, починаючи з підривів будинків на Каширському шосе. Як і тоді, сьогоднішня акція залякування росіян стане приводом до максимального "закручування гайок" на самій Росії", - заявили в ГУР.

Там не виключають, шо РФ може у всьому звинуватити Україну та використати це для більш жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі та вбивств цивільних українців.

"Путін неодноразово намагався залякати Захід в тому числі застосуванням ядерної зброї. Тож цей теракт може використати як ще одну "підставу" для посилення агресії. Проте безперешкодне пересування групи бойовиків з автоматами центром Москви, як і маса інших беззаперечних доказів, свідчать про те, що розстріл в "крокус сіті хол" був організований російськими спецслужбами. Про підготовку теракту попереджали і міжнародні посольства. Усьому світу очевидно, що теракт у Москві - черговий злочин Путіна для утримання власної влади", - йдеться у повідомленні.

Реакція США

Адміністрація президента США вже відреагувала на цей теракт. Радник Білого дому з питань комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі наголосив на тому, що він не бачить даних, які б могли свідчити про можливу причетність України до теракту. Про це повідомляє репортер Голосу Америки Михайло Комадовський.

"На цей час немає ознак того, що українці брали участь у стрілянині у Москві", - йдеться в публікації.

Теракт у РФ

У березні США та інші країни просять громадян виїхати з РФ. Вони стверджували, що в Росії буде небезпечно, оскільки там можуть статися теракти. Якщо ж у людей не було можливості виїхати з країни, то їх просили залишатися вдома і не ходити в людні місця.

Увечері 22 березня під Москвою у "Крокус Сіті Хол" стався жорстокий теракт. Невідомі зайшли зі зброєю та відкрили стрілянину з автоматів. Після цього у будівлі пролунав потужний вибух. Відомо про щонайменше 40 загиблих і понад 100 поранених.

Згодом пропаганда РФ знайшла "винних" у теракті без розслідування. Російські пропагандисти вже винесли вердикт: за терактом стоять США та Великобританія.

Добровольці РФ офіційно звинуватили Путіна в розстрілі людей під Москвою. У Легіоні "Свобода Росії" впевнені, що теракт у Підмосков'ї здійснив режим Путіна. Російські добровольці кажуть, що теракт і медійне висвітлення готувалися.

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