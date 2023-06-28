Суровікін знав про плани Пригожина влаштувати заколот - The New York Times

"Офіційно" Суровікін виступив проти повстання ватажка "вагнерівців", але мова тіла свідчила про те, що йому було незручно засуджувати колишнього союзника.

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Тепер Путін повинен вирішити, чи вважає він, що Суровікін допомагав Пригожину / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

Колишній командувач військами РФ в Україні генерал Сергій Суровікін, ймовірно, заздалегідь знав про плани ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина влаштувати військовий заколот проти російського військового керівництва. В даний час США намагаються з'ясувати, чи допомагав Суровікін Пригожину розробляти плани бунту. Про це пише The New York Times з посиланням на слова американських чиновників, які знайомі з даними розвідки США.

За словами аналітиків, Суровікін є впливовим воєначальником в РФ. У січні на посаді командувача силами РФ в Україні його замінив Валерій Герасимов, але Суровікін зберіг вплив на управління військовими операціями і залишається популярним серед російських солдатів.

"Офіційно" Суровікін виступив проти повстання. У відео він закликав російські війська в Україні залишатися на своїх позиціях і не приєднуватися до заколоту.

відео дня

Але один колишній чиновник США назвав це повідомлення схоже на "відео із захопленням заручників". На його думку, мова тіла Суровікіна свідчила про те, що йому було незручно засуджувати колишнього союзника, який підтримував його погляди на російське військове керівництво.

За словами американських чиновників, є ознаки того, що інші російські генерали також могли підтримати спробу Пригожина змінити керівництво Міноборони силою. Нинішні та колишні американські чиновники вважають, що Пригожин не почав би бунт, якби не був упевнений, що інші представники керівництва РФ прийдуть йому на допомогу.

Якщо Суровікін був причетний до подій в РФ 23-24 червня, це може свідчити про ширший розкол між прихильниками Пригожина і двома ключовими військовими радниками глави Кремля Володимира Путіна - міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генерального штабу РФ Валерієм Герасимовим.

За словами джерел видання, Путін повинен вирішити, чи вважає він, що Суровікін допомагав Пригожину, а також підготувати свою реакцію на це. Якщо Путін знайде докази того, що Суровікін безпосередньо допомагав Пригожину, у нього не буде іншого вибору, окрім як усунути його від командування.

Деякі колишні чиновники США вважають, що Путін може вирішити залишити Суровікіна, якщо прийде до висновку, що той знав про плани Пригожина, але не допоміг йому. За словами аналітиків, глава Кремля, схоже, має намір покласти відповідальність за заколот виключно на Пригожина.

"Путін неохоче змінює людей. Але якщо спецслужби нададуть Путіну досьє, і в деяких з них фігуруватиме Суровікін, це може змінитися", - сказав старший науковий співробітник Центру Карнегі Олександр Баунов

Високопоставлені американські чиновники припускають, що союз між Суровікіним і Пригожиним може пояснити, чому ватажок вагнерівців досі живий попри те, що захопив важливий російський військовий центр і віддав наказ про збройний марш на Москву.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців.

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Telegram-канал СВР писав, що Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ. Ватажок ПВК "Вагнера" розраховував на народну підтримку, а в ГУ Генштабу йому обіцяли перехід на його бік великої кількості військових ЗС РФ.

Пізніше Пригожин прокоментував результат своєї спроби державного перевороту в РФ. Він сказав так: "Всіх підбадьорили".

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