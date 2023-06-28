Експерт спрогнозував, чи допомагатиме Пригожин Лукашенку своїми бойовиками

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин навряд чи своїх людей віддасть на допомогу білоруському диктатору Олександру Лукашенку.

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За словами Небоженка, в разі чого, розправитися з "вагнерівцями" бійцям ЗСУ, допоможуть білоруські військові/ колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин навряд чи своїх людей віддасть на допомогу білоруському диктатору Олександру Лукашенку. Про це в інтерв'ю Главреду політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

"Ні. Ні нападати на Україну не буде, ні цього робити теж. Згадайте, як пару років тому група "вагнерівців" через Мінськ хотіла потрапити до Києва. І перше, що тоді зробив президент Білорусі, так це сказав, що не допустить ніяких приватних кампаній на своїй території. Так ви думаєте, що він зараз це зробить і пустить в Білорусь кілька тисяч головорізів? По-перше, на це образяться самі білоруські військові", ‒ сказав він.

За словами Небоженка, в разі чого, розправитися з "вагнерівцями" бійцям ЗСУ, швидше за все, допоможуть білоруські військові.

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"По-друге, білоруські військові видадуть цю інформацію для того, щоб світ знав, що бандити нібито з'явилися в Білорусі. По-третє, коли разом з російськими військами 24-26 лютого 2022 року через північний кордон в Україну зайшли російські частини, тоді серед них були головорізи Кадирова. Але чомусь саме на них чітко припав артилерійський залп українських військових. Тобто хтось чітко показав, де саме знаходяться позиції "кадирівців". Тоді постраждало кілька сотень таких головорізів, які були готові зайти до Києва і вже бачили у своїх біноклях Оболонь. Все це погано для них скінчилося, після чого дуже довгий час Кадиров не пускав чеченців в Україну. Так що ось вам яскравий приклад - ніякі військові не хочуть бачити поруч з собою чужих людей", ‒ сказав він.

Хто такий Віктор Небоженко Віктор Сергійович Небоженко (нар. 14 лютого 1953, Жмеринка) — український політолог, соціолог. Директор соціологічної служби "Український барометр". Кандидат філософських наук, пише Вікіпедія. Працював в Інституті філософії Академії наук України, Інституті соціології Академії наук України. У 1994-му брав участь у першій президентській кампанії екс-прем'єр-міністра України Леоніда Кучми. З 2003-го-керівник соціологічної служби Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, директор соціологічної служби "Український барометр".

Збройний бунт ПВК Вагнера

Нагадаємо, напередодні ватажок ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".

Пізніше стало відомо, що за результатами домовленостей з Олександром Лукашенком, кримінальну справу стосовно Пригожина за спробу здійснення заколоту в РФ буде закрито, а сам він піде в Білорусь.

Решта найманців ПВК, які взяли участь у заколоті, також не будуть переслідуватися за законом, а деякі з них зможуть підписати контракт з Міноборони.

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