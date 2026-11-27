Через удар у місті спалахнула пожежа в приватному секторі, лікарі надають потерпілій допомогу.

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Що відомо про удар по Дніпру / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Коротко:

Росіяни вдарили по Дніпру безпілотником

У приватному секторі виникла пожежа

Поранена пенсіонерка перебуває у важкому стані

Вранці у п’ятницю, 27 листопада, країна-агресор Росія атакувала беспілотником Дніпро. Через удар тяжко поранено 74-річну жінку, її госпіталізували. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, ворожий удар спричинив пожежу в житловому секторі міста.

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"Ворог атакував Дніпро безпілотником. Зайнявся приватний будинок", - йдеться у повідомленні.

Згодом Ганжа додав, що 74-річна жінка дістала поранень через ранкову ворожу атаку на Дніпро.

"Постраждала у лікарні у важкому стані. Медики надають їй усю необхідну допомогу", - наголосив він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чи є загроза масованого удару по Україні

Моніторинговий канал "єРадар" повідомляв, що існує підвищена загроза нанесення масованого ракетного удару по території України.

За попередньою інформацією, протягом 21–24 листопада Росія поповнювала запаси балістичного озброєння та ударних безпілотників у Брянській, Курській, Воронезькій і Ростовській областях.

За даними моніторів, найбільша загроза існує для Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей.

"Закликаємо населення не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, завчасно зарядити засоби резервного живлення та підготувати запаси води й необхідних речей", - наголосили монітори.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці 26 листопада російська окупаційна армія атакувала ударним безпілотником житлову багатоповерхівку в Новобаварському районі Харкова. На 15 поверсі спалахнула пожежа. Відомо щонайменше про трьох постраждалих.

У ніч на 26 листопада Росія атакувала Київ, семеро людей постраждали. Медики госпіталізували трьох поранених, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Під удар потрапив Деснянський район столиці, де після балістичного удару спалахнули пожежі в нежитлових будівлях.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що Росія готує новий масований удар по Україні. Тому найближчими днями він закликав громадян особливо уважно стежити за сигналами повітряної тривоги.

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