Ви дізнаєтеся:
- Коли Владислав Супряга та Марина Литвин відсвяткували весілля
- Як розвивалися стосунки футболіста та моделі
Футболіст київського "Динамо" Владислав Супряга та володарка титулу "Міс Земля Україна" Марина Литвин таємно одружилися в Києві. Про це стало відомо з публікації моделі в Instagram.
Пара розписалася 11 листопада, однак вирішила не привертати до події зайвої уваги й поділилася першими весільними знімками лише через 2 тижні, 25 листопада. Молодята відмовилися від традиційної пишноти та гучного святкування, зробивши ставку на стриману естетику.
"11.11.26", - коротко підписала знімки щаслива наречена.
Замість пишної весільної сукні Марина Литвин обрала витончений і стильний образ. Вона з’явилася у двобортному білому блейзері вільного крою з накладними кишенями, який доповнила легкою спідницею до підлоги.
Особливу увагу привертали вишукані деталі її вбрання. Голову нареченої прикрашала оригінальна сіточка-вуаль з об’ємними пелюстками, закріплена на укладеному темному волоссі. Образ доповнювали лаконічні сережки, обручка та невеликий букет із білих квітів у руках.
Нагадаємо, стосунки Владислава Супряги та Марини Литвин розпочалися у 2023 році. Роман швидко переріс у серйозні почуття, і вже в червні 2024 року футболіст зробив обраниці пропозицію руки й серця. Тепер пара офіційно стала чоловіком і дружиною.
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