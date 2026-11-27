Закохані зареєстрували шлюб ще 11 листопада, але вирішили відсвяткувати це далеко від сторонніх очей.

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Марина Литвин і Владислав Супряга / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Литвин

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Коли Владислав Супряга та Марина Литвин відсвяткували весілля

Як розвивалися стосунки футболіста та моделі

Футболіст київського "Динамо" Владислав Супряга та володарка титулу "Міс Земля Україна" Марина Литвин таємно одружилися в Києві. Про це стало відомо з публікації моделі в Instagram.

Пара розписалася 11 листопада, однак вирішила не привертати до події зайвої уваги й поділилася першими весільними знімками лише через 2 тижні, 25 листопада. Молодята відмовилися від традиційної пишноти та гучного святкування, зробивши ставку на стриману естетику.

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Владислав Супряга одружився / фото: instagram.com, Марина Литвин

"11.11.26", - коротко підписала знімки щаслива наречена.

Замість пишної весільної сукні Марина Литвин обрала витончений і стильний образ. Вона з’явилася у двобортному білому блейзері вільного крою з накладними кишенями, який доповнила легкою спідницею до підлоги.

Марина Литвин - весілля / фото: instagram.com, Марина Литвин

Особливу увагу привертали вишукані деталі її вбрання. Голову нареченої прикрашала оригінальна сіточка-вуаль з об’ємними пелюстками, закріплена на укладеному темному волоссі. Образ доповнювали лаконічні сережки, обручка та невеликий букет із білих квітів у руках.

Міс Земля Україна - весільний образ / фото: instagram.com, Марина Литвин

Нагадаємо, стосунки Владислава Супряги та Марини Литвин розпочалися у 2023 році. Роман швидко переріс у серйозні почуття, і вже в червні 2024 року футболіст зробив обраниці пропозицію руки й серця. Тепер пара офіційно стала чоловіком і дружиною.

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