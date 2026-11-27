Головне:
- Хліб може подорожчати ще до 5%
- Ціни на тепличні овочі зростуть
- Дефіциту продуктів в Україні не буде
Взимку в Україні продовжать дорожчати продукти харчування: хліб - ще до 5%, овочі борщового набору - до 7%, тепличні овочі - на 10-15% протягом найближчого місяця, а молочні продукти - на 10-25%.
Такий прогноз дав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Ранок.LIVE. Аграрій визнав, що зимовий сезон цього року не обійдеться без зростання цін.
"Зимовий період прийде під знаком, на жаль, росту цін. Це в середньому буде десь 10-15%, якщо дивитися по категоріях", - зазначив Марчук.
Чому дорожчають продукти
Серед основних причин подорожчання Марчук назвав удари країни-агресорки Росії по енергетичній інфраструктурі, витрати виробників на генератори, ускладнення логістики та інфляцію.
Чи буде дефіцит продуктів в Україні
Попри зростання цін, дефіциту продовольства в Україні не очікують. Марчук наголосив, що скорочення посівних площ не вплине на забезпечення внутрішнього ринку основними видами продукції.
Що буде з цінами на молоко та овочі взимку
Ще у вересні Денис Марчук в інтерв'ю Главреду попереджав, що в осінньо-зимовий період молочна продукція дорожчає сама по собі, а логістика додає до її вартості ще кілька відсотків.
"За нинішніх умов, окрім того, що в осінньо-зимовий період молочка дорожчає сама по собі, зростають витрати на логістику. Через це до вартості ми додаємо ще близько 5%. Тому загалом у молочному секторі слід очікувати зростання цін на 10-15% на різну продукцію", - наголосив фахівець.
Говорячи про овочі, аграрій пояснив, чому продукція з теплиць дорожчає значно швидше, ніж та, що лежить на зберіганні.
"Коли зникає пропозиція овочів із відкритого ґрунту, на ринку здебільшого реалізується пропозиція тепличних господарств. У тепличних господарств зовсім інші витрати на вирощування овочів. Через це овочева продукція восени, у другій половині осені, може подорожчати більш ніж на 20%", - пояснив Марчук.
Водночас перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран у коментарі УНІАН вважає, що єдиної хвилі подорожчання всього продовольства не буде, а тиск відчують окремі категорії.
"Найбільший тиск очікую на молочні продукти, яйця та овочі через сезонність, енергетику й витрати на зберігання", - зазначив він.
Стримати ціни на хліб, за словами Непрана, мають допомогти добрий урожай та обмежений експорт.
"Для хліба, круп та борошна хороший урожай і обмежений експорт мають стати стримувальними чинниками", - додав експерт.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Олексій Кущ попередив, що олія в Україні може подорожчати в 1,5-2 рази. Причинами він назвав проблеми з логістикою та зупинку внутрішнього виробництва. Водночас дефіциту олії поки не очікується.
Під тиском перебуває і ринок м'яса. У галузевій асоціації заявили, що свинина може подорожчати до 300-400 гривень за кілограм і стати дефіцитною. Це може статися, якщо не вдасться зупинити поширення африканської чуми свиней.
Дорожчають і сезонні овочі. Нещодавно популярні овочі в Україні різко злетіли в ціні на гуртових ринках. Зміни цін зафіксували в щотижневому огляді.
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