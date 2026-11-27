В аграрній раді спрогнозували здорожчання деяких продуктів до 25%.

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Незабаром ціни на продукти, які українці купують майже щодня, підвищаться / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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Хліб може подорожчати ще до 5%

Ціни на тепличні овочі зростуть

Дефіциту продуктів в Україні не буде

Взимку в Україні продовжать дорожчати продукти харчування: хліб - ще до 5%, овочі борщового набору - до 7%, тепличні овочі - на 10-15% протягом найближчого місяця, а молочні продукти - на 10-25%.

Такий прогноз дав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Ранок.LIVE. Аграрій визнав, що зимовий сезон цього року не обійдеться без зростання цін.

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"Зимовий період прийде під знаком, на жаль, росту цін. Це в середньому буде десь 10-15%, якщо дивитися по категоріях", - зазначив Марчук.

Чому дорожчають продукти

Серед основних причин подорожчання Марчук назвав удари країни-агресорки Росії по енергетичній інфраструктурі, витрати виробників на генератори, ускладнення логістики та інфляцію.

Чи буде дефіцит продуктів в Україні

Попри зростання цін, дефіциту продовольства в Україні не очікують. Марчук наголосив, що скорочення посівних площ не вплине на забезпечення внутрішнього ринку основними видами продукції.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Що буде з цінами на молоко та овочі взимку

Ще у вересні Денис Марчук в інтерв'ю Главреду попереджав, що в осінньо-зимовий період молочна продукція дорожчає сама по собі, а логістика додає до її вартості ще кілька відсотків.

"За нинішніх умов, окрім того, що в осінньо-зимовий період молочка дорожчає сама по собі, зростають витрати на логістику. Через це до вартості ми додаємо ще близько 5%. Тому загалом у молочному секторі слід очікувати зростання цін на 10-15% на різну продукцію", - наголосив фахівець.

Говорячи про овочі, аграрій пояснив, чому продукція з теплиць дорожчає значно швидше, ніж та, що лежить на зберіганні.

"Коли зникає пропозиція овочів із відкритого ґрунту, на ринку здебільшого реалізується пропозиція тепличних господарств. У тепличних господарств зовсім інші витрати на вирощування овочів. Через це овочева продукція восени, у другій половині осені, може подорожчати більш ніж на 20%", - пояснив Марчук.

Водночас перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран у коментарі УНІАН вважає, що єдиної хвилі подорожчання всього продовольства не буде, а тиск відчують окремі категорії.

"Найбільший тиск очікую на молочні продукти, яйця та овочі через сезонність, енергетику й витрати на зберігання", - зазначив він.

Стримати ціни на хліб, за словами Непрана, мають допомогти добрий урожай та обмежений експорт.

"Для хліба, круп та борошна хороший урожай і обмежений експорт мають стати стримувальними чинниками", - додав експерт.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Олексій Кущ попередив, що олія в Україні може подорожчати в 1,5-2 рази. Причинами він назвав проблеми з логістикою та зупинку внутрішнього виробництва. Водночас дефіциту олії поки не очікується.

Під тиском перебуває і ринок м'яса. У галузевій асоціації заявили, що свинина може подорожчати до 300-400 гривень за кілограм і стати дефіцитною. Це може статися, якщо не вдасться зупинити поширення африканської чуми свиней.

Дорожчають і сезонні овочі. Нещодавно популярні овочі в Україні різко злетіли в ціні на гуртових ринках. Зміни цін зафіксували в щотижневому огляді.

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