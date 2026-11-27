Президент США згадав гуманітарну місію, завдяки якій з окупованих Олешок вивезли близько 800 мешканців.

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Трамп заговорив про переговори щодо України за участю Меланії / колаж: Главред, фото: whitehouse.gov

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Трамп високо оцінив переговорні здібності дружини

Він згадав перемир'я в Олешках, яке першій леді вдалося погодити

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні від імені Вашингтона, можливо, варто доручити першій леді Меланії Трамп. Цю ідею він озвучив під час традиційних дзвінків американським військовослужбовцям на День подяки.

У розмові з військовими глава Білого дому згадав гуманітарну операцію в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

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За його словами, завдяки цим зусиллям із зони бойових дій змогли виїхати близько 800 місцевих жителів.

"Можливо, їй варто було б вести переговори від імені нашої країни. Вона домовилася про хороше припинення вогню", - заявив Дональд Трамп, говорячи про Меланію.

Водночас як саме перша леді могла б долучитися до майбутніх переговорів, він не уточнив.

Меланія Трамп / Інфографіка: Главред

Скільки ще може тривати війна в Україні

Офіцер ЦРУ у відставці Ден Гофман говорив, що глава Кремля Володимир Путін найбільше боїться, що Україна поєднає свої комерційні, стратегічні та військові зв'язки із Заходом, адже від цього залежить безпека його режиму.

За його словами, мета Путіна - зім'яти уряд України й установити маріонетковий режим, тому зупинятися сам він не збирається.

"Він продовжуватиме воювати. Його мета - зім'яти уряд України й установити маріонетковий режим. Він воюватиме, доки його не зупинять. І саме тому я вважаю з самого початку, ще з часів вторгнення, що адміністрація Байдена ніколи не робила достатньо, щоб дати Україні військове обладнання та підтримку, які були потрібні їй у перші дні. Війна триватиме, доки Володимир Путін не дійде до точки, коли більше не зможе воювати. Нам було б добре подбати про те, щоб Росія не досягла успіху в цій війні проти України й не домоглася зміни міжнародно визнаних кордонів силою", - наголосив він.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія погодилася на участь європейських представників у наступному раунді переговорів щодо України, який попередньо планується провести в першій декаді грудня. Зустріч може відбутися у чотиристоронньому форматі за участю України, США, Росії та Європи.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що нібито "атака" українців на резиденцію Путіна наприкінці грудня 2025 року відкинула мирні переговори з країною-агресоркою РФ назад.

Австрія запропонувала наділити європейську команду на мирних переговорах щодо завершення війни, яку країна-агресорка Росія веде проти України, змістовним мандатом із чотирьох напрямків: політичного, безпекового, гуманітарного та економічного.

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