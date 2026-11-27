Ви дізнаєтеся:
- Яку фразу прибрали з могили Меттью Перрі
- Чому надгробок актора тривалий час залишався безіменним
На могилі американо-канадського актора Меттью Перрі, який прославився роллю Чендлера Бінга в культовому серіалі "Друзі", несподівано змінили надгробний напис, пише Entertainment Weekly. З таблички на кладовищі в Лос-Анджелесі прибрали згадку про знаменитий ситком, замінивши її більш особистим посланням.
Зірка серіалу "Друзі" помер 28 жовтня 2023 року у віці 54 років. Довгий час на його могилі не встановлювали табличку, щоб зберегти місце поховання в таємниці. Вона з’явилася лише в січні 2026 року.
Спочатку на надгробку, крім імені та дат життя актора, була вигравірувана великодка до серіалу, у якому він знімався 10 років:
"Той, кого дуже любили - Друг".
Однак тепер на могилі артиста з’явився більш особистий напис:
"Спочивай з миром! Ми любимо тебе всім серцем".
Нагадаємо, бездиханне тіло Меттью Перрі виявили в джакузі його будинку в Лос-Анджелесі. Причиною смерті стало передозування кетаміном, який актор отримував нелегально поза межами лікування депресії. За підсумками розслідування 5 фігурантів справи, зокрема 2 лікарі, наркодилер та особистий помічник, визнали свою провину й отримали судові вироки.
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