З таблички на кладовищі в Лос-Анджелесі прибрали згадку про культовий ситком.

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Меттью Перрі - "Друзі" / колаж: Главред, фото: imdb.com; ua.depositphotos.com

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Яку фразу прибрали з могили Меттью Перрі

Чому надгробок актора тривалий час залишався безіменним

На могилі американо-канадського актора Меттью Перрі, який прославився роллю Чендлера Бінга в культовому серіалі "Друзі", несподівано змінили надгробний напис, пише Entertainment Weekly. З таблички на кладовищі в Лос-Анджелесі прибрали згадку про знаменитий ситком, замінивши її більш особистим посланням.

Зірка серіалу "Друзі" помер 28 жовтня 2023 року у віці 54 років. Довгий час на його могилі не встановлювали табличку, щоб зберегти місце поховання в таємниці. Вона з’явилася лише в січні 2026 року.

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Меттью Перрі, Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу / ua.depositphotos.com

Спочатку на надгробку, крім імені та дат життя актора, була вигравірувана великодка до серіалу, у якому він знімався 10 років:

"Той, кого дуже любили - Друг".

Однак тепер на могилі артиста з’явився більш особистий напис:

"Спочивай з миром! Ми любимо тебе всім серцем".

Як помер Метью Перрі / ua.depositphotos.com

Нагадаємо, бездиханне тіло Меттью Перрі виявили в джакузі його будинку в Лос-Анджелесі. Причиною смерті стало передозування кетаміном, який актор отримував нелегально поза межами лікування депресії. За підсумками розслідування 5 фігурантів справи, зокрема 2 лікарі, наркодилер та особистий помічник, визнали свою провину й отримали судові вироки.

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