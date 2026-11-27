Столична влада передбачає різні сценарії розвитку ситуації з енергопостачанням і готує додаткові можливості підтримки населення.

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У Києві готуються до тривалих перебоїв зі світлом, теплом та водою / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, EcoWatch

Читайте в матеріалі:

До чого готується Київ на випадок тривалих відключень

Скільки "Пунктів незламності" працює у столиці

Як забезпечуватимуть киян водою в разі перебоїв із водопостачанням

У Києві опрацьовують різні сценарії на випадок тривалих перебоїв з електро-, тепло- та водопостачанням.

Зокрема, столична влада готує додаткові заходи підтримки мешканців і перевіряє готовність відповідної інфраструктури. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов в ефірі телемарафону.

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За його словами, у столиці відпрацьовують різні алгоритми дій на випадок тривалої відсутності базових комунальних послуг. Зокрема, готують "Пункти незламності" з різними можливостями, а також передбачають підвезення води та роботу бюветних комплексів у разі перебоїв із водопостачанням.

"Різні алгоритми відпрацьовуємо наразі. Готуємо "Пункти незламності" з різними особливостями. Підвіз води, роботу бюветних комплексів на випадок відсутності водопостачання", - розповів Ткачов.

Він також нагадав, що наразі в Києві працює понад 1500 "Пунктів незламності". За потреби в місті розгорнуть додаткові локації.

Чи загрожують Києву графіки відключення води

Система водопостачання у Києві наразі працює у штатному режимі. Запроваджувати графіки подачі води у столиці поки не планують, зазначив Ткачов.

"Наразі система водопостачання у столиці працює у штатному режимі, графіків поки не передбачено", – сказав він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Які міста можуть залишитися без опалення взимку

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що удари країни-агресора Росії по котельнях можуть залишити без тепла цілі райони невеликих українських міст, де опалення тримається на одному джерелі без жодного резерву.

За його словами, Київ має більше можливостей утримати теплопостачання навіть у разі пошкодження окремих об'єктів.

"Київ, як не сумно це казати, готовий краще, ніж багато інших міст. Це велике місто, тому пошкодження будь-якого окремого об'єкта не означає зупинку всієї системи", - зазначив він.

Ситуація з енергетикою та водопостачанням в Україні – останні новини

Главред писав, що російські війська минулої доби знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ударів станом на ранок без електропостачання залишаються споживачі у шести областях.

Нагадаємо, що в українських містах з населенням понад 100 тисяч осіб мають підготувати плани дій на випадок аварій на каналізаційних насосних станціях. Йдеться, зокрема, про графіки можливих перерв у водопостачанні, організацію пунктів розливу питної води та оперативне інформування мешканців. Відповідні заходи передбачені розпорядженням Кабінету міністрів України.

Раніше повідомлялося, що в Павлограді з вечора 23 листопада графіки аварійних відключень електроенергії поширили на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема на міські котельні. Тому подачу тепла тимчасово організують по-новому.

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