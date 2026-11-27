Гофман переконаний, що великі втрати на фронті Кремль не зупинять, а Росія вже залежить від Китаю, Ірану й КНДР.

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Путін поки продовжує війну, але є умова за якої Кремлю доведеться її зупинити / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

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Путін боїться зближення України із Заходом

Війна триватиме, доки Кремль не виснажиться

Глава Кремля Володимир Путін найбільше боїться, що Україна поєднає свої комерційні, стратегічні та військові зв'язки із Заходом, адже від цього залежить безпека його режиму.

Попри компліменти від спецпредставника Трампа Джареда Кушнера і президента США Дональда Трампа, Путін - не гросмейстер і не "друг" Америки, а шпигун з КДБ, який веде варварську війну. Про це заявив офіцер ЦРУ у відставці Ден Гофман в ефірі Fox News.

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За його словами, війна країни-агресорки РФ проти України пішла для Кремля не надто вдало.

"Росія стоїть на колінах, схиляючи голову перед Китаєм, щоб експортувати свої вуглеводні. РФ покладається на Китай щодо військового обладнання подвійного призначення, на Іран щодо дронів, а на Північну Корею щодо гарматного м'яса, тобто військ і солдатів, а також артилерії. Тож війна пройшла не дуже вдало", - сказав Гофман.

Чому Путіна не зупинили економічні вигоди

Гофман нагадав, що адміністрація Трампа намагалася переконати Путіна завершити війну в Україні за допомогою економічних вигод. Зокрема, Москві дозволили експортувати дизельне пальне, однак результату це не дало.

"Це не призвело до того, що Володимир Путін припинив свої варварські удари по критичній інфраструктурі України. Це буде ще одна зима блекаутів для України. Тож в України не залишається вибору, окрім як продовжувати цю екзистенційну боротьбу. І якщо ми не продовжимо підвищувати ціну, яку Путін платить за ведення війни, війна триватиме", - наголосив ексофіцер.

Чому Кремлю байдуже на втрати

Гофман також пояснив, чому Путін продовжує загарбницьку війну попри величезні втрати в живій силі.

"Для нас в Америці це жахлива статистика. Але Володимир Путін не живе в демократії. Російська Дума не здійснює жодного нагляду за жахливою політикою Володимира Путіна. Російському народові не дозволено користуватися свободою слова та зібрань так, як ми тут, у Сполучених Штатах. Тож, відверто кажучи, Володимиру Путіну байдуже, скільки є втрат. Він має практично безмежний поріг болю, який готовий завдавати власним співвітчизникам, чи то їхня економіка, що сильно потерпає, чи пролита кров і скарби за останні чотири роки", - пояснив він.

За словами Гофмана, мета Путіна - зім'яти уряд України й установити маріонетковий режим, тому зупинятися сам він не збирається.

"Він продовжуватиме воювати. Його мета - зім'яти уряд України й установити маріонетковий режим. Він воюватиме, доки його не зупинять. І саме тому я вважаю з самого початку, ще з часів вторгнення, що адміністрація Байдена ніколи не робила достатньо, щоб дати Україні військове обладнання та підтримку, які були потрібні їй у перші дні. Війна триватиме, доки Володимир Путін не дійде до точки, коли більше не зможе воювати. Нам було б добре подбати про те, щоб Росія не досягла успіху в цій війні проти України й не домоглася зміни міжнародно визнаних кордонів силою", - підсумував Гофман.

Чи стала Росія молодшим партнером Китаю

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що недавній саміт у Китаї фактично був зустріччю лідерів США і КНР, куди лише покликали Путіна.

"По суті, це була одна з проміжних зустрічей Трампа та Сі, на яку також запросили Путіна", - наголосив фахівець.

За оцінкою аналітика, за можливість сидіти за одним столом із Вашингтоном і Пекіном Кремль заплатив високу ціну.

"Гадаю, що Росія пішла на гігантські поступки Китаю. Адже її участь у переговорах із Трампом і Сі дозволила показати, що Росія все ще залишається в клубі наддержав і рівна Китаю та США", - пояснив Загородній.

Керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко в колонці для УНІАН звертав увагу, що Пекін не поспішає з переговорами, бо розраховує на економічну залежність Москви.

"Саме тому Китай поки не поспішає з переговорами: адже на кону стоїть повна привʼязка Росії до економіки Китаю", - зазначив він.

Путін і війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, тристороння зустріч у Китаї не мала шансів зупинити війну. Експерти пояснювали, що Пекін уникає відповідальності за врегулювання, а максималістські вимоги Росії залишаються головною перешкодою. За їхніми оцінками, такий формат не міг дати проривів.

Після саміту Трамп зробив низку заяв про Кремль. Зокрема, він стверджував, що Путін нібито хоче дипломатичного завершення війни. За словами президента США, Путін також запевнив, що не почав би вторгнення, якби Трамп очолював Білий дім.

Нові заяви американського лідера про Путіна лунають майже щодня. Так, Трамп назвав умову, за якої глава Кремля міг би закінчити війну. Також він висловив жаль через те, що Росію свого часу виключили з G8.

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