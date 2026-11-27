Американський лідер також заявив, що запровадив проти Москви величезні мита й санкції.

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Трамп прокоментував можливу участь Путіна на міжнародній зустрічі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Головне із заяви:

Трамп назвав себе "дуже жорстким" щодо Росії через мита й санкції

Путін може приїхати на саміт G20, якщо захоче

Президент США Дональд Трамп заявив, що був дуже жорстким щодо країни-агресорки Росії і допустив участь Володимира Путіна у саміті G20 в Маямі.

Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами, його слова наводить Clash Report.

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Що Трамп сказав про війну і санкції

За словами Трампа, російський диктатор хотів би завершити війну проти України, але для цього потрібна згода обох сторін.

"Я думаю, Путін хотів би, щоб війна закінчилася. Я в це вірю. Але для танго потрібні двоє", - сказав Трамп.

Окремо президент США нагадав про обмеження, які його адміністрація запровадила проти Москви.

"Саме я запровадив проти Росії величезні мита та санкції. Я був дуже жорстким щодо Росії", - заявив він.

Як Трамп прокоментував участь Путіна у міжнародних зустрічах

Окремо Трамп прокоментував можливу участь кремлівського диктатора в зустрічі G20. За його словами, Путін може приїхати на захід, якщо сам захоче, хоча така перспектива може не сподобатися іншим учасникам.

Хроніка завершення війни Трампом / Інфографіка: Главред

Чи можуть зустрічі Трампа і Путіна наблизити завершення війни

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду зазначив, що Путін і Трамп торгуються від самого приходу американського лідера до влади, однак прориву так і не сталося.

"Кульмінацією був Анкоридж: там ніби сторгувалися, але виявилося, що не зовсім", - наголосив фахівець.

На думку експерта, для Путіна сама присутність у колі світових лідерів важить більше за реальні домовленості, адже створює ілюзію завершення ізоляції.

"Його прийняли у високе коло. Виглядає так, ніби ізоляції, яка почалася після вторгнення, більше немає, а він - один із трьох, хто вирішує долю світу", - пояснив Розумний.

Водночас аналітик застеріг від очікувань швидкого прориву, зокрема щодо України.

"Але результатів, на які сподіваємося ми, - розв'язання хоча б якоїсь кризи, іранської чи української, завершення війни в Україні чи домовленостей щодо ядерного роззброєння - очікувати, очевидно, не слід", - підсумував експерт.

Трамп і Росія - останні новини

Як повідомляв Главред, у жовтні 2025 року Трамп уперше запровадив санкції проти Росії. Обмеження, спрямовані проти Лукойлу та Роснєфті, мали змусити Путіна піти на реальне мирне врегулювання. Під санкції також потрапили близько 30 дочірніх компаній цих нафтових гігантів.

У лютому 2026 року глава Білого дому продовжив дію санкційного режиму щодо Росії. Відповідний указ про надзвичайний стан оприлюднили у Федеральному реєстрі США. Режим, запроваджений указом 13660, подовжили ще на рік.

Водночас у жовтні 2026 року Трамп відклав запровадження частини обмежень. Він відмовився від мит і санкцій, передбачених законом Грема. За даними Bloomberg, ці обмеження ускладнювали спроби знизити ціни на дизельне пальне перед проміжними виборами.

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