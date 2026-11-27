В'ячеслав Хостікоєв за 3 роки кардинально змінив свій імідж.

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В'ячеслав Хостікоєв сильно схуд / колаж: Главред, фото: instagram.com, В'ячеслав Хостікоєв

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Як В'ячеслав Хостікоєв відреагував на чутки про хворобу

Як Наталія Сумська відреагувала на схуднення сина

Український актор В'ячеслав Хостікоєв розповів про схуднення на 35 кілограмів і відповів на чутки про своє здоров'я в інтерв'ю YouTube-каналу Tsukorua. Зірка фільму "Скажене весілля" та вистави "Конотопська відьма" зазначив, що на ці зміни пішло близько 3 років і за цей час він повністю переосмислив свій імідж.

У мережі кардинальне перетворення сина народних артистів Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва викликало різні реакції. Одні глядачі почали порівнювати артиста з Робертом Паттінсоном, а інші запідозрили проблеми зі здоров’ям, але сам актор поставився до таких домислів з гумором.

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Як зараз виглядає В'ячеслав Хостікоєв / скрін з відео

"Чи обов’язково, якщо людина змінилася, схудла, "напевно, з нею щось не так"? Вмирає, напевно, ех! Це смішно, звичайно. Навпаки, коли людина приходить у форму, я ніколи не скажу, що там щось не так", - зазначив Хостікоєв.

За словами артиста, найбільше через його нову форму хвилюється мама - актриса Наталія Сумська. Під час кожної зустрічі вона хвилюється, що син занадто сильно схуд, і намагається нагодувати його домашньою їжею, хоча сам В’ячеслав намагається дотримуватися режиму.

В'ячеслав Хостікоєв схуд на 35 кілограмів / скрін з відео

"Мама: "І що ти наробив? Це занадто, це занадто. Їж". Кожного разу, коли я приходжу: "Синку, їж. Я тобі котлетки приготувала, їж, будь ласка, голодним не можна". - "Мамо, я ж тримаю форму". Ось і це все дуже мило. Це все дуже тепло і приємно", - розповів артист.

Наталія Сумська / інфографіка: Главред

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