Антициклон на ім'я Manuel із скандинавських країв поступово переміщується до України.

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Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні на вихідних

Коли прийде незначне потепління

На погоду в Україні упродовж найближчих днів впливатиме антициклон, тому опадів стане менше, але морози посиляться. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Антициклон на ім'я Manuel із скандинавських країв поступово переміщується до нас, до України. Тому опадів та хмарності меншатиме, атмосферний тиск зростатиме, "мінусів" більшатиме", - наголосила вона. відео дня

Погода в Україні 28 листопада

За її словами, завтра, 28 листопада, в Україні опади очікуються лише на південному заході та на крайньому півдні, решта території вже підпорядковуватиметься антициклону, тому буде сухо і подекуди навіть із сонцем.

Рух антициклону / фото: facebook.com/tala.didenko

"Через те, що антициклон тиснутиме, а південна циклонічність опиратиметься, ця боротьба виллється у посилення східного вітру на півдні та заході України, уважно", - наголосила Діденко.

Температура повітря найближчої ночі коливатиметься від -2 до -7 градусів, завтра вдень очікується -1…-5 градусів. Водночас тепліше на кілька градусів буде на півдні та на Закарпатті.

Погода в Україні 28 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 29 листопада

Синоптикиня додала, що у неділю, 29 листопада, антициклон наблизиться ще більше. Через це по всій території країни опадів не очікується, прогнозується легкий, помірний мороз.

Погода в Україні 29 листопада / фото: meteoprog

Якою буде погода в Києві

У Києві впродовж суботи та неділі переважатиме суха, із сонячними проясненнями, погода.

Температура повітря вночі сягатиме -3…-5 градусів, вдень очікується -1…-3 градуси.

Прогноз погоди в Києві / фото: meteoprog

Коли морози почнуть відступати

Діденко також розповіла, що у першу половину наступного тижня морози в Україні посиляться, однак друга половина тижня принесе послаблення холоду.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні 28 та 29 листопада на всій території буде аномально холодна, без істотних опадів. Температура повітря вночі знизиться до -5...-11 градусів, у західній частині країни місцями морози посиляться до -16 градусів.

Синоптики Укргідрометцентру заявляли, що грудень 2026 року в Україні мине без погодних аномалій: не прогнозуються ні сильні морози, ні затяжні відлиги. Середня місячна температура передбачається від -4 до +3 градусів, що близько до норми.

Директорка Укргідрометцентру Вероніка Філоненко розповіла, що цьогорічна зима в Україні буде на 1,5-2 градуси теплішою за кліматичну норму, проте не виключені морози і різкі температурні контрасти.

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