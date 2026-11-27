Український співак розповів, що військові регулярно жартують на тему його служби в армії.

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Арсен Мірзоян - мобілізація / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Що Арсен Мірзоян розповів про свою можливу мобілізацію

Які пропозиції щодо служби отримував співак

Український співак Арсен Мірзоян розповів про жарти військових щодо його можливої мобілізації в інтерв’ю проєкту "Наодинці з Гламуром". Артист зізнався, що тема служби вже піднімалася, а деякі командири навіть пропонували йому конкретні посади.

У розмові Мірзоян зазначив, що до нього вже надходять пропозиції від різних підрозділів. За словами співака, командири іноді жартома звертаються до нього через ТЦК і прямо вказують, куди хотіли б його залучити, а одна з останніх пропозицій надійшла від командира артилерійського підрозділу.

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Арсена Мірзояна викликали до ТЦК / скріншот із відео

"Розглядали, і вже є відношення від різних підрозділів. Вже жартують, і навіть ті командири, які мінялися в бригадах, ще присилали мені вже позови в ТЦК", - розповів Мірзоян.

Артист також згадав, що один із командирів запропонував йому посаду сержанта в підрозділі, пов’язаному з артилерійською зброєю. На цю пропозицію Мірзоян відреагував іронічно й відмовився від такої ролі.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян із донькою / фото: facebook.com/arsen.baburka

"Юрійович, я не піду командиром гармати. Вже з гармати ніхто не стріляє, я кажу, вибачте", - пожартував співак.

Арсен Мірзоян / інфографіка: Главред

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