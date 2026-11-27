Уранці 27 листопада російські безпілотники атакували Чернігів, унаслідок чого є поранена та загиблий.

https://glavred.net/ukraine/chernigov-sodrognulsya-ot-vzryvov-rossiya-atakovala-gorod-dronami-est-postradavshie-10815875.html Посилання скопійоване

Росія атакувала Чернігів дронами / Колаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Головне:

Російські безпілотники атакували Чернігів

У місті пролунали три вибухи, постраждали двоє людей

40-річний чоловік із травмою грудної клітки перебуває в реанімації

Уранці 27 листопада російські війська атакували Чернігів ударними безпілотниками. У місті пролунали три вибухи, внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Зазначається, що внаслідок удару постраждали двоє людей.

відео дня

"Внаслідок атаки 40-річний чоловік отримав травму грудної клітки. Його госпіталізовано до лікарні", - повідомив очільник МВА.

За оновленою інформацією ОВА, чоловік перебуває в реанімації.

Також медичної допомоги потребувала жінка, у якої діагностували акубаротравму.

ОНОВЛЕНО 11:35. Згодом стало відомо, що 40-річний чоловік, який дістав травми грудної клітки внаслідок російської атаки, помер у лікарні. Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чи є загроза масованого удару по Україні

Моніторинговий канал "єРадар" повідомляв, що існує підвищена загроза нанесення масованого ракетного удару по території України.

За попередньою інформацією, протягом 21–24 листопада Росія поповнювала запаси балістичного озброєння та ударних безпілотників у Брянській, Курській, Воронезькій і Ростовській областях.

За даними моніторів, найбільша загроза існує для Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей.

"Закликаємо населення не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, завчасно зарядити засоби резервного живлення та підготувати запаси води й необхідних речей", - наголосили монітори.

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що вранці у п’ятницю, 27 листопада, країна-агресор Росія атакувала беспілотником Дніпро. Через удар тяжко поранено 74-річну жінку, її госпіталізували.

Нагадаємо, вранці 26 листопада російська окупаційна армія атакувала ударним безпілотником житлову багатоповерхівку в Новобаварському районі Харкова. На 15 поверсі спалахнула пожежа. Відомо щонайменше про трьох постраждалих.

Крім того, в ніч на 26 листопада Росія атакувала Київ, семеро людей постраждали. Медики госпіталізували трьох поранених, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Під удар потрапив Деснянський район столиці, де після балістичного удару спалахнули пожежі в нежитлових будівлях.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред