Через підвищення геомагнітної активності деякі люди можуть відчути погіршення самопочуття.

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Прогноз магнітних бур 27-30 листопада / фото: pixabay

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Якої сили будуть магнітні бурі до кінця тижня

Коли період геомагнітних штормів закінчиться

У найближчі кілька днів Земля буде під впливом магнітних бур різної інтенсивності через високошвидкісний потік із корональної діри, який посилить геомагнітні умови.

Про це повідомили дослідники Британської геологічної служби. За їхніми даними, магнітна буря рівня G2 триватиме до 28 листопада. До кінця вихідних Землю накриє менш потужний геомагнітний шторм G1.

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Попередньо, 29-30 листопада ситуація стабілізується і період магнітних бур закінчиться. Але чи надовго - наразі невідомо.

Магнітні бурі 27-29 листопада / фото: скріншот

За даними meteoagent, сьогодні, 27 листопада, К-індекс 2 на зеленому рівні, як і резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, та сонячний спалах B7.

Завтра, 28 листопада, К-індекс підвищиться до 3,7, але не вийде за межі зеленого рівня. У неділю, 29 листопада, показник знизиться до 2,7.

Геомагнітна активність 27-29 листопада / фото: скріншот

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

головний біль

запаморочення

нудота

біль в області серця

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;

Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;

Регулярно провітрювати кімнати.

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