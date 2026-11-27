Андрій Задворний нарешті отримав можливість перевестися до бойового підрозділу.

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Андрій Задворний перейшов до Сил безпілотних систем / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Задворний

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Чому Андрій Задворний перевівся з Національної гвардії України

У якому роді військ переможець "Холостячки-2" продовжить службу

Переможець 2-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" із Златою Огнєвіч Андрій Задворний повідомив у Instagram про завершення служби в Національній гвардії України. Після 9 місяців у її лавах військовослужбовець продовжить захищати країну у Силах безпілотних систем.

У своїй публікації Задворний поділився знімком у військовій формі та відверто описав труднощі, з якими зіткнувся за час служби. За його словами, спочатку він проходив рекрутинг у бойовий підрозділ "Лазарс Груп", однак всупереч власному бажанню опинився на тиловій посаді.

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Андрій Задворний - "Холостячка" / фото: instagram.com, Андрій Задворний

"Сьогодні завершилася моя служба в Національній гвардії. Минуло 9 місяців, за які сталося багато дивних для мене речей, починаючи з набору до бойового підрозділу "Лазарс Груп" і потрапляння всупереч моїй волі на тилову службу, яка мало пов’язана з опором Росії. (Виявляється, таке теж буває)", - поділився Андрій.

Військовослужбовець зазначив, що протягом 8 місяців тричі намагався домогтися переведення в інший підрозділ. Незважаючи на непростий досвід, він тепло подякував людям, з якими познайомився за цей час. Тепер Задворний переходить до Сил безпілотних систем, де розраховує нарешті застосувати накопичені знання на практиці.

Андрій Задворний мобілізувався / фото: instagram.com, Андрій Задворний

"Завтра починається служба в Силах безпілотних систем, де, нарешті, планую реалізувати самостійно набуті навички та знання, повною мірою вкласти весь життєвий досвід у службу", - підкреслив він.

Нагадаємо, про свою мобілізацію переможець "Холостячки-2" оголосив 18 лютого 2026 року. Тоді він пояснив це рішення тим, що внутрішньо вичерпав себе у волонтерстві та відчув необхідність бути максимально ефективним безпосередньо в лавах армії.

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