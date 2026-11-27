Президент попередив про плани РФ розділити Київ по Дніпру.

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Зеленський висловився щодо виїзду українців з міст / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Зима 2026-2027 може стати найважчою за час великої війни

Росіяни б'ють по мостах, щоб відрізати один від одного береги Дніпра

Зима 2026-2027 років може стати для України найважчою за весь час повномасштабної війни: країна-агресорка РФ виснажує інфраструктуру, б'є по мостах та хоче відрізати один від одного два береги Дніпра, а отже - і людей, які там живуть. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю кореспондентці BBC Сарі Рейнсфорд.

За його словами, найбільші виклики цієї зими пов'язані з протиповітряною обороною, постачанням ракет для Patriot і мостами.

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Попри загрози, президент запевнив, що Київ захищатимуть будь-яким способом, і нагадав, що Україна вже проходила через важкі зими.

"Це не вперше. На жаль, це не перша така зима. Але нам потрібна наша столиця. Без столиці не буде країни", - наголосив Зеленський.

Президент також прокоментував виїзд частини киян зі столиці на зиму. За його словами, люди мають повне право переїжджати до інших міст, адже йдеться про збереження життів. Водночас він переконаний, що саме цього й домагається ворог - змусити українців покинути міста, особливо на сході країни.

"Це їхній вибір. Звісно, вони вільні у своєму рішенні й можуть переїжджати до інших міст. Це прикро, але ми повинні рятувати їхні життя. Але все це стосується лінії фронту, наших міст і столиці. Так, вони хочуть, щоб ми втекли, безумовно. Саме цього вони й прагнуть: зруйнувати всі міста, особливо ті, що розташовані близько до східної частини нашої країни, хоча не лише там", - зазначив Зеленський.

Які мости в Києві вже атакувала РФ?

Удари по столичних мостах через Дніпро тривають із середини листопада. У ніч на 17 листопада окупанти випустили по них сім балістичних ракет - чотири по Південному мосту і три по Північному.

Після цього Північним мостом дозволили їздити лише громадському, екстреному й комунальному транспорту. На Південному мості пошкоджено прольоти з колією метро: за оцінкою голови Дарницької РДА Олександра Ковтунова зелена гілка метро цим мостом, імовірно, не запрацює до Нового року.

У ніч на 20 листопада росіяни пошкодили ще три мости - Подільсько-Воскресенський, Дарницький та повторно Південний. Рух із правого на лівий берег Подільським мостом тоді перекрили, а міський голова Віталій Кличко закликав киян без гострої потреби не їздити містом приватними авто.

За даними КМВА, внаслідок тієї атаки загинули троє людей, ще двоє отримали поранення. У Мінінфраструктури оцінили, що повне відновлення руху Південним мостом триватиме 2-3 місяці.

Південний міст у Києві / Інфографіка: Главред

Коли РФ може завдати нового масованого удару

26 листопада після селекторної наради Зеленський попередив, що підготовка ворога до нової масованої атаки вже на фінальному етапі.

"На жаль, зараз росіяни вже завершують підготовку до нового масованого удару, і, за даними розвідки, мішенями знов будуть енергетика та логістика, об'єкти життєзабезпечення у містах і громадах", - написав президент.

Увечері того ж дня він закликав українців найближчими днями уважно стежити за сигналами ракетної небезпеки. Ключовим завданням президент назвав постачання ракет-перехоплювачів для Patriot і NASAMS.

Моніторинговий канал КіберБорошно оприлюднив неофіційну мапу ймовірних цілей балістики, де найбільше позначок - 37 - припадає на Київ. Також на ній позначено Дніпро, Запоріжжя, Харків, Полтаву, Черкаси, Кременчук та інші міста.

Тим часом у ніч на 27 листопада ворог атакував Україну 155 ударними дронами Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами. За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00 збито або подавлено 110 із них.

Чи можуть удари по мостах розділити Київ на два береги: думка експерта

Транспортний експерт Дмитро Беспалов в інтерв'ю Главреду ще на початку жовтня звертав увагу, що зруйнувати великий міст ракетами непросто, і нагадав досвід Херсонщини.

"Можна згадати Антонівський міст, який росіяни фактично місяць колупали, перш ніж там почали падати прольоти", - зазначив фахівець.

Тоді Беспалов вважав, що для вантажного транспорту пошкодження одного мосту не стане критичним, адже в Києві лишаються інші переправи. Після ударів 20 листопада під атакою опинилися й ці мости.

"Вони можуть користуватися іншими мостами Києва, де дозволений автомобільний рух. Наприклад, мостом Патона рух вантажівок заборонений, але є Дарницький міст, Подільський міст. Тобто для вантажного транспорту це не буде настільки великою проблемою", - пояснював експерт.

Натомість генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко в коментарі ТСН вважає, що ворогу не обов'язково повністю руйнувати переправи - достатньо зробити так, щоб ними неможливо було нормально користуватися.

"Головна мета - знищити ефективність використання мосту", - зазначив він.

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