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У США знали про плани Пригожина влаштувати бунт, але тримали їх у секреті - CNN

Анна Ярославська
27 червня 2023, 07:40 оновлено 27 червня, 08:21
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Офіційному Києву не повідомили заздалегідь про розвіддані через побоювання, що розмови між американськими та українськими чиновниками можуть бути перехоплені.
Прапор США, Євген Пригожин
Розвідка США знала всі плани Пригожина - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Американська розвідка знала про плани ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина влаштувати бунт в країні-агресорі РФ, але повідомила цю інформацію дуже обмеженому колу людей. Офіційний Київ не був в курсі цих розвідданих, пише CNN.

За даними видання, представники розвідки США змогли зібрати надзвичайно детальну й точну картину планів Пригожина, включаючи маршрути пересування та ключові бази.

За даними джерел в спецслужбах, розвіддані були настільки ретельно засекречені, що ними ділилися лише з обраними союзниками, наприклад, з високопоставленими британськими чиновниками.

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Також засекречені розвідувальні дані повідомили лише найбільш високопоставленим чиновникам Адміністрації президента США, а також членам "банди восьми" в Конгресі, які мають доступ до найсекретніших питань розвідки.

Секретність навколо цих розвідувальних даних була причиною того, що деякі високопоставлені європейські чиновники і навіть високопоставлені чиновники в уряді США були здивовані спробою бунту Пригожина.

Деякі офіційні особи НАТО висловили розчарування тим, що розвіддані не були передані їм. За даними американської розвідки, це могло призвести до компрометації надзвичайно секретних джерел і методів.

Українським чиновникам також не повідомляли заздалегідь про ці розвідувальні дані, насамперед через побоювання, що розмови між американськими та українськими чиновниками може перехопити ворог.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

За даними Telegram-каналу Генерал СВР, Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ. Зокрема, Пригожин розраховував на народну підтримку, а його друзі в ГУ Генштабу обіцяли перехід на його бік великої кількості військових Збройних сил РФ при загальному нейтралітеті тих, хто не приєднається.

26 червня Пригожин почав виправдовувати свої провальні спроби влаштувати бунт в РФ. За його словами, похід на Москву був організований, нібито щоб не допустити закриття ПВК, а диктатора Путіна він скидати не збирався.

Інші новини:

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