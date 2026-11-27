Телеведуча розповіла, за яких умов її родина залишиться у столиці.

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Катя Осадча зізналася, чи вивозитиме дітей / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Катя Осадча

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Доки Катя Осадча планує залишатися з синами в Києві

Як старший син зірки реагує на нічні обстріли

Українська телеведуча Катерина Осадча зізналася блогерці Анні Хаустовій, що, незважаючи на постійні російські обстріли, поки що не планує вивозити молодших синів із Києва. Водночас знаменитість не приховує сумнівів щодо правильності цього рішення.

За словами телеведучої, родина залишиться в столиці доти, доки там зберігатимуться базові умови для нормального життя. Ключовими факторами вона називає роботу шкіл і дитячих садків, наявність світла, води, а також палива для генераторів та обладнаних укриттів у навчальних закладах, які відвідують Іван і Данило.

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"Ми залишатимемося тут, наскільки це можливо. Поки працюють школи та дитячі садки, є вода, світло, бензин, є чим заправити генератор. Зрозуміло, що з маленькими дітьми складніше. Але поки що в школі, де навчається Іван, більшу частину часу діти перебувають у сховищі, у Данила в дитячому садку теж є сховище. Тобто поки це можливо, поки працюють дитячі садки та школи. Чи будуть взимку умови для дітей у Києві, ми теж не знаємо", - поділилася ведуча.

Катерина Осадча з дітьми / фото: instagram.com, Юрій Горбунов

Осадча зазначила, що безпека синів залишається для неї головним пріоритетом, тому поєднувати роботу в столиці з вихованням дітей стає дедалі складніше. За її словами, Іван іноді прокидається вночі від звуків вибухів, а сама вона з розумінням ставиться до батьків, які наважуються на евакуацію.

"Я вважаю, що безпека дітей - це найголовніше. Іван боїться. Іноді трапляється, що вночі він лякається вибухів. Зараз головна дилема - як працювати, залишатися в Києві й водночас забезпечувати безпеку дітей. Я абсолютно не знаю, як це зробити. Я розумію всіх батьків, які евакуюють дітей. Розумію, бо безпека дітей - це найголовніше", - сказала знаменитість.

Сини Каті Осадчої / фото: instagram.com, Катя Осадча

Ведуча додала, що їй особливо важко бачити наслідки російських атак і кадри порятунку постраждалих дітей. Через це вона не наважується з упевненістю стверджувати, що чинить правильно, залишаючи синів у Києві.

"Коли бачу, як дітей дістають з-під завалів, ці образи потім нескінченно стоять перед моїми очима. І я не знаю, чи правильно чиню, залишаючи дітей у Києві. Не знаю. Тому розумію всіх мам, які перебувають за кордоном", - зізналася ведуча.

Катерина Осадча / інфографіка: Главред

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