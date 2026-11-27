Американський президент переконаний, що ворожий тон щодо Москви лише зруйнував би шанси на мирну угоду.

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Трамп виправдав дружню риторику щодо Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Головне з заяви:

Трамп називає Путіна другом заради мирної угоди

Головна перешкода миру – ворожнеча Путіна і Зеленського

Президент США заперечує мʼякість своєї позиції щодо РФ

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Президент США Дональд Трамп заявив, що свідомо називає Володимира Путіна "другом": на його думку, ворожа риторика зірвала б переговори про мир і не допомогла б стримати Росію. Пояснення пролунало у Мар-а-Лаго на День подяки, передає Forbes Breaking News. Журналісти запитали, як слова про дружбу з кремлівським диктатором поєднуються з його ранковим дописом у Truth Social про російську агресію,

Американський лідер не побачив суперечності між своїми заявами. Він пояснив, якої мети прагне Вашингтон, і як аргумент навів втрати російської армії.

"Обидва твердження можуть бути правдивими... Ми хочемо укласти угоду. Ми хочемо зупинити Кремль. Я міг би сказати, що він мені не друг, або що я хочу укласти угоду. Я маю укласти угоду. Вони втрачають 25 тисяч людей на місяць", – наголосив Трамп.

Особиста ворожнеча як головна перешкода

Головним гальмом мирного процесу Трамп вважає стосунки між очільником Кремля та президентом України. Відкрита неприязнь з боку США, переконаний він, позбавила б сторони будь-якого шансу домовитися.

"Я міг би зайти і сказати: "Я вас не люблю". І тоді ми матимемо ту саму проблему, що й із Зеленським та Путіним. Знаєте, найбільша проблема для врегулювання полягає в тому, що у вас є два лідери, які справді ненавидять один одного. Тож коли я приходжу і, як виявляється, добре з ним ладнаю, я знаю його вже давно", – зауважив Трамп.

За словами Трампа, Путін також пройшов через розслідування щодо втручання Росії у вибори в США. Саме розслідування президент США вважає вигаданим і називає аферою.

Трамп заперечує мʼякість до Москви

Президент США також не погодився з тим, що його курс щодо Кремля надто поступливий. Як аргумент він згадав, що саме за його каденції Україна на початку війни отримала тисячі протитанкових комплексів Javelin, а проти РФ запровадили суворі мита й санкції.

"Ні, я був дуже жорстким щодо Росії. Але я хочу укласти угоду, якщо ми можемо її укласти. Я все життя вів переговори... Я міг би зайти і сказати протилежне та не досягти абсолютно нічого", – підсумував він.

Хроніка завершення війни Трампом / Інфографіка: Главред

Чи може Трамп змінити позицію щодо Росії: думка експерта

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду зазначав, що Трамп нерідко різко змінює оцінки, тож його заяви варто сприймати обережно.

"Треба мати на увазі: політичні "гойдалки" Трампа - добре відомий феномен. І через певний час, особливо після розмов із Путіним, щось може змінитися", - наголосив фахівець.

Говорячи про мирні переговори, експерт звернув увагу, що Трамп здебільшого повторює ті самі тези.

"Звісно, він повторював свої традиційні тези: що війну треба завершити, що гине багато людей, що українці й росіяни дуже близькі та можуть домовитися", - пояснив Фесенко.

Трамп і Росія - новини за темою

Як повідомляв Главред, у жовтні 2025 року Трамп уперше запровадив санкції проти Росії. Обмеження, спрямовані проти Лукойлу та Роснєфті, мали змусити Путіна піти на реальне мирне врегулювання. Під санкції також потрапили близько 30 дочірніх компаній цих нафтових гігантів.

У лютому 2026 року глава Білого дому продовжив дію санкційного режиму щодо Росії. Відповідний указ про надзвичайний стан оприлюднили у Федеральному реєстрі США. Режим, запроваджений указом 13660, подовжили ще на рік.

Водночас у жовтні 2026 року Трамп відклав запровадження частини обмежень. Він відмовився від мит і санкцій, передбачених законом Грема. За даними Bloomberg, ці обмеження ускладнювали спроби знизити ціни на дизельне пальне перед проміжними виборами.

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