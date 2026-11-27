Президент США поклав відповідальність за виключення Росії з G8 на Барака Обаму та лідерів інших країн.

https://glavred.net/war/viyni-v-ukrajini-moglo-b-ne-buti-tramp-nazvav-na-shcho-obrazivsya-putin-10815809.html Посилання скопійоване

Трамп висунув чергову версію причин початку війни в Україні / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля

Головне із заяви:

Трамп пов'язав війну з виключенням Росії з G8

Відповідальність він поклав на Обаму і Трюдо

Формат G7, за словами Трампа, слабший за "Велику вісімку"

Президент США Дональд Трамп заявив, що війни в Україні могло б не бути, якби Росія залишилася членом "Великої вісімки" (G8). За його словами, диктатор країни-агресорки Володимир Путін був дуже розгніваний рішенням про виключення, а відповідальність за нього несе колишній президент США Барак Обама. Заява пролунала на тлі спроб Вашингтона якнайшвидше укласти мирну угоду між Україною та Росією.

Трамп говорив про причини початку російсько-української війни з журналістами у Флориді 26 листопада з нагоди Дня подяки. Про це повідомило видання Clash Report в X.

відео дня

Американський лідер вважає, що саме виключення Росії з об'єднання могло стати однією з причин війни.

"Президент Обама хотів, щоб він вийшов з "Великої вісімки". Якби він залишився членом "Великої вісімки", можливо, зараз не було б цієї війни. Він [Путін]був дуже розгніваний, коли це сталося", - заявив Трамп.

Що Трамп сказав про G7?

Глава Білого дому також висловив невдоволення нинішнім форматом "Великої сімки" (G7). На його думку, G8 був впливовішим, а лідери G7 і досі здебільшого обговорюють Росію, хоча її представників немає за столом.

"Тепер це "Велика сімка". І, чесно кажучи, все, що ми робимо, - це говоримо про Росію. Я питаю: чому її тут немає?", - сказав президент США.

Трамп також згадав, що проти подальшої участі Росії в G8 виступали США, Канада і, ймовірно, кілька інших держав. Сам він, за його словами, такого рішення не підтримав би. Раніше президент США звинувачував у цьому Обаму і колишнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Відео заяви Трампа дивіться за посиланням.

Подібну позицію Трамп озвучував і в червні 2026 року в інтерв'ю Axios. Тоді він заявив, що війни між Росією та Україною, ймовірно, не було б, якби G8 зберегли, але Обама не хотів бачити там Путіна. А в лютому 2025 року Трамп відкрито говорив, що хотів би повернення Росії до об'єднання, пояснюючи це потребою прямого діалогу з Москвою.

Хронологія завершення війни Дональдом Трампом / Інфографіка: Главред

Чому Росію насправді виключили з G8?

Росія стала повноправним учасником G8 у 1998 році. До об'єднання входили США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Канада, Японія та РФ.

У березні 2014 року, після окупації та незаконної анексії Криму, лідери інших країн об'єднання ухвалили Гаазьку декларацію та відмовилися від участі в саміті G8 у Сочі. Відтоді об'єднання працює у форматі G7. Прем'єр-міністром Канади тоді був Стівен Гарпер, а Джастін Трюдо очолив уряд лише у 2015 році.

Чи може Трамп змінити позицію щодо Росії: думка експерта

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду зазначав, що Трамп нерідко різко змінює оцінки, тож його заяви варто сприймати обережно.

"Треба мати на увазі: політичні "гойдалки" Трампа - добре відомий феномен. І через певний час, особливо після розмов із Путіним, щось може змінитися", - наголосив фахівець.

Говорячи про мирні переговори, експерт звернув увагу, що Трамп здебільшого повторює ті самі тези.

"Звісно, він повторював свої традиційні тези: що війну треба завершити, що гине багато людей, що українці й росіяни дуже близькі та можуть домовитися", - пояснив Фесенко.

Трамп і війна в Україні - новини

Як повідомляв Главред, 25 листопада Трамп зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте в Мар-а-Лаго у Флориді. Під час зустрічі вони висунули Росії вимогу утримуватися від дій, які можуть розширити війну на інші держави. Серед головних тем розмови також були конфлікт в Ірані та досягнення союзників по НАТО.

Трамп також публічно звернувся до Путіна. Президент США закликав російського диктатора припинити військову агресію проти європейських територій та якнайшвидше укласти мирну угоду з Україною. За словами Трампа, щомісяця у війні гинуть тисячі людей.

Водночас Джаред Кушнер, який бере участь у переговорах, похвалив очільника Кремля. В інтерв'ю він назвав Путіна гросмейстером у політиці та історичною постаттю. На цю заяву різко відреагував колишній військовослужбовець батальйону безпілотних систем 59-ї штурмової бригади Олександр Карпюк.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред