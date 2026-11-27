Коротко:
- 22-річний українець підпалив себе біля палацу президента Польщі
- Студент у реанімації з тяжкими опіками
- Поліція перевіряє дані про його політичні вимоги
22-річний громадянин України, який увечері 25 листопада вчинив самопідпал навпроти Президентського палацу у Варшаві, досі перебуває під наглядом лікарів. Самопочуття постраждалого прокоментував міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек під час зустрічі з українськими журналістами, повідомляє NV.
"Він живий, але зараз у тяжкому стані, бореться за життя", - сказав Журек.
Причини вчинку українця у польському міністерстві поки не встановили.
Що відомо про постраждалого
За даними видання Fakt, чоловікові 22 роки, він навчається у Варшавському політехнічному університеті. Як повідомила влада, вижити йому вдалося лише тому, що поблизу була бригада швидкої допомоги.
26 листопада посольство України в Польщі уточнило, що студента доправили до відділення інтенсивної терапії. Він у критичному стані й має тяжкі опіки.
Поліція перевіряє політичні вимоги
Офіційно мотиви українця не оприлюднюють. Водночас польські ЗМІ пишуть, що він вимагав, щоб до українців у Польщі ставилися так само, як до поляків.
Ці дані про політичні вимоги студента зараз перевіряють польські правоохоронці.
Українці в Польщі - новини за темою
Як повідомляв Главред, у серпні експерти попереджали про ризик нових нападів на українців у Польщі. Віталій Кулик заявив, що антиукраїнська риторика увійшла в польський мейнстрім. За його словами, загострення між сусідами вигідне передусім країні-агресорці Росії.
У вересні Польщу сколихнув резонансний злочин за участю українця. У місті Ярослав громадянин України напав з ножем на людей біля абатства. Загинув священник, ще четверо людей дістали поранення, поліція затримала 31-річного підозрюваного.
Генеральне консульство України в Гданську поінформувало про напад на двох українських неповнолітніх у Бидгощі. Консульство зазначило, що напад на підлітків стався 14 серпня в парку біля залізничного вокзалу.
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