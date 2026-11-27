Синоптик попередив про раптове похолодання наприкінці листопада.

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Прогноз погоди в Україні 28-29 листопада / фото: УНІАН

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Наскільки знизиться температура в Україні на вихідні

Чи будуть опади у найближчі дві доби

Погода в Україні 28 та 29 листопада на всій території буде аномально холодна, без істотних опадів. Погодні умови протягом наступних двох днів визначатиме потужний скандинавський антициклон, під впливом якого на територію України пошириться холодна повітряна маса арктичного походження.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Температура повітря вночі знизиться до -5-11 градусів, у західній частині країни місцями морози посиляться до -16 градусів. Вдень також переважатиме морозна погода з температурою нижче 0 градусів.

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Циклон і антициклон - яка різниця / Інфографіка: Главред

"Істотних опадів не очікується. Лише в західних областях місцями пройде сніг, а на крайньому півдні малорухомий атмосферний фронт спричинить дощі з мокрим снігом та поривчастий вітер у суботу", - зауважив синоптик.

Синоптична карта / фото: meteoprog.com

Погода в Україні 28 листопада

В західних регіонах України у суботу вночі місцями пройде сніг, вдень без істотних опадів. Лише у Карпатах та на Прикарпатті ще зберігатиметься невеликий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3-8 градусів, вдень -4+1 градус. На Закарпатті вночі -2+3 градуси, вдень 0+5 градусів.

У північних регіонах, за словами Кібальчича, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -4-9 градусів, вдень від 0 до -5 градусів.

У центральній частині України протягом доби опадів не очікується. Вітер північно-східного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2-7 градусів, в денні години -2+3 градуси.

У південній половині країни прогнозується контрастна погода. На півдні Одещини та у Криму пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу, на решті території регіону буде сухо.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вранці та вдень можливі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1+4 градуси, вдень коливатиметься в межах 0+5 градусів.

У східних регіонах синоптик прогнозує суху та прохолодну погоду, без опадів. Вітер північно-східного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3-8 градусів, вдень 0-5 градусів.

Погода в Україні 28 листопада / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 29 листопада

У західних областях у неділю очікується малохмарна погода, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -5-10 градусів, у Карпатах, на Прикарпатті та Буковині -11-16 градусів; вдень -2-7 градусів, на Закарпатті близько 0 градусів.

У північних регіонах країни прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-східного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -6-11 градусів, вдень -1-6 градусів.

У центральній частині країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3-8 градусів, вдень коливатиметься в межах 0-5 градусів.

У південних областях України, а також у Криму переважатиме вітряна, але суха погода. Опадів, за словами Кібальчича, не очікується. Пориви північно-східного вітру місцями можуть сягати 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1-6 градусів, вдень -2+3 градусів.

У східній частині України збережеться холодна та суха погода, без опадів. Вітер північно-східного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -6-11 градусів, вдень -1-6 градусів.

Погода в Україні 29 листопада / фото: скріншот з meteoprog

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Нагадаємо, Главред писав, що грудень 2026 року в Україні мине без погодних аномалій. За даними Укргідрометцентру, синоптики не прогнозують ні сильних морозів, ні затяжних відлиг.

Раніше повідомлялося, що над Арктикою на висоті близько 30 кілометрів вітер у стратосфері змінив напрям із західного на східний 10-11 листопада. Ослаблення полярного вихору підвищує шанси на холодніший грудень у Європі, однак морозів і снігу не гарантує.

Напередодні стало відомо, що зима прийде до Центральної Європи раніше, ніж очікувалося: низка країн готується до сильних снігопадів, а в окремих регіонах висота свіжого снігу може сягнути 20 сантиметрів.

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