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"Всіх підбадьорили": Пригожин оцінив результати свого заколоту

Анна Ярославська
26 червня 2023, 11:10 оновлено 26 червня, 11:20
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Глава "вагнерівців" оцінює результат свого походу на Москву як "нормальний".
Євген Пригожин
Євген Пригожин вперше оцінив результати свого заколоту / скріншот

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вперше прокоментував результат своєї спроби державного перевороту в Російській Федерації, який він намагався здійснити 23-24 червня.

У Мережі з'явилося відео того, як Пригожин на авто їде з раніше захопленого ним Ростова. Проводжати його прийшли місцеві жителі та ЗМІ.

На питання одного з журналістів про те, як він оцінює результат останніх подій, ватажок "вагнерівців" оцінив його як "нормальний".

відео дня

"Всіх підбадьорили", - сказав Пригожин.

Дивіться відео - Пригожин вперше оцінив результати свого заколоту:

Євген Пригожин виїхав з Ростова
Євген Пригожин виїхав з Ростова / скріншот

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Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

За даними Telegram-каналу Генерал СВР, Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ. Зокрема, Пригожин розраховував на народну підтримку, а його друзі в ГУ Генштабу обіцяли перехід на його бік великої кількості військових Збройних сил РФ при загальному нейтралітеті тих, хто не приєднається.

За даними росЗМІ, станом на ранок понеділка, 26 червня, кримінальна справа про організацію збройного заколоту (ст. 279 КК країни-агресора РФ), головним фігурантом якої став ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, не припинена та продовжує розслідуватися слідчим слідчого управління ФСБ.

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