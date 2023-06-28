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Пригожин зник: літаки ватажка ПВК прилетіли до Білорусі, але його ніхто не бачив

Анна Ярославська
28 червня 2023, 08:50 оновлено 28 червня, 09:34
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Літаки, пов'язані з ватажком "вагнерівців", вчора приземлилися в Білорусі, але невідомо, чи був сам Пригожин на борту.
Пригожин зник: літаки ватажка ПВК прилетіли до Білорусі, але його ніхто не бачив
Євген Пригожин нібито прилетів до Білорусі / Колаж: Главред, фото: BlackSky, скріншот

Вранці у вівторок, 27 червня, два літаки, пов'язані з ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, приземлилися на білоруській авіабазі поблизу Мінська. Про це свідчать супутникові знімки BlackSky. Але точне місцезнаходження Пригожина поки невідомо. Він не був помічений ні на відео, ні на фотографіях після того, як він покинув військовий штаб Ростова-на-Дону в суботу ввечері, пише CNN.

Тим часом білоруські державні ЗМІ цитують Олександра Лукашенка, який заявив, що Пригожин перебуває в Білорусі.

На супутниковому знімку, зробленому у вівторок вранці компанією BlackSky, видно, як два літаки з серійними номерами RA-20795 і RA-02878 стоять на злітному полі на авіабазі Мачулищі неподалік від Мінська.

відео дня

Додаткові супутникові знімки від BlackSky, а також аналіз вимірювань літаків CNN підтвердили, що літаки прибули за останні 24 години і збігалися з розмірами літаків, пов'язаних з Пригожиним.

Супутниковий знімок пов'язаних з Пригожиним літаків в Білорусі
Супутниковий знімок пов'язаних з Пригожиним літаків в Білорусі / Фото: BlackSky

Дані відстеження польотів FlightRadar24 показали, що літаки приземлилися поблизу Мінська близько 8 години ранку за місцевим часом. Перед посадкою у обох літаків були вимкнені транспондери, що приховало точне місце посадки.

Два джерела - високопоставлений представник Європейської розвідки і джерело, знайоме з літаками Пригожина – підтвердили CNN, що літаки пов'язані з ватажком "вагнерівців", але не знали, чи був сам Пригожин на борту.

У неділю вдень літак Пригожина RA-20795 здійснив рейс до Ростова-на-Дону з Санкт-Петербурга. Дані відстеження FlightRadar24 не показали, що літак приземлився в місті, але він зробив раптовий поворот у місто, перш ніж його транспондери вимкнулися.

Приблизно через п'ять годин транспондери літака знову включили, і було помічено, як він покидає район Ростова-на-Дону, прямуючи назад в Санкт-Петербург.

Потім о 1:03 ночі той самий літак, здавалося, здійснив той самий рейс до району Ростова-на-Дону, і знову вимкнув свої транспондери перед посадкою.

Літак знову з'явився на радарах о 5:32 ранку за місцевим часом і, мабуть, покинув район Ростова-на-Дону. Борт почав здійснювати окружний політ навколо України та півдня Росії в напрямку Мінська. Транспондери знову вимкнулися о 7:37 ранку за місцевим часом, коли він почав спускатися в районі Мінська.

Другий літак Ra-02878 здійснив переліт з одного московського аеропорту в інший в неділю вдень: Шереметьєво - Міжнародний аеропорт Жуковський. У понеділок він вилетів з Москви до Санкт-Петербурга, приземлившись о 13:26.

Вранці 27 червня о 6:44 цей літак вилетів з Санкт-Петербурга. Транспондери були вимкнені о 7:55 ранку за місцевим часом, коли він почав спускатися в район Мінська.

Як повідомляв Главред, за даними Пентагону, "вагнерівці" все ще залишаються на території України. В американському оборонному відомстві не знають про точне місце розташування та пересування найманців Пригожина.

Раніше Telegram-канал СВР писав, що Пригожин нібито зробив пропозицію Лукашенку забезпечити захист від можливих посягань на територіальну цілісність з боку нинішнього російського керівництва, але чіткої відповіді не отримав.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що військові Білорусі отримають від "вагнерівців" "цінний досвід".

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