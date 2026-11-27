Премьєр пояснив чи є зараз у бюджеті кошти на підвищення грошового забезпечення та проведення пенсійної реформи.

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Прем'єр назвав перешкоду для збільшення грошового забезпечення військовим та пенсій в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/Koretskyi_official

Головне із заяви Корецького:

Уряд шукає гроші на підвищення мінімальних виплат військовим

Пенсійна реформа коштуватиме близько 170 млрд грн на рік

Уряд хоче підвищити мінімальне грошове забезпечення військових, однак єдиною перешкодою є брак фінансів - на це потрібні десятки мільярдів гривень щомісяця. Ресурс шукають уже після того, як Рада ухвалила в першому читанні держбюджет-2027.

Про це заявили прем'єр-міністр України Сергій Корецький і міністр оборони Євгеній Хмара під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 27 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна.

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Хмара запевнив, що уряд і Міноборони вже опрацьовують питання та найближчим часом нададуть свої пропозиції.

"Уряд і Міністерство оборони України максимально робить усе можливе, щоб опрацювати це питання та знайти додаткові кошти для збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. В найкоротший термін опрацюєм це питання, опрацьовуєм, і в найкоротші терміни надамо відповідні пропозиції", - сказав міністр оборони.

Скільки грошей потрібно на підвищення виплат військовим

Корецький підтвердив, що в уряду є бажання збільшити мінімальне грошове забезпечення хоча б до мінімально допустимої норми.

"Так, звичайно, є. Єдине обмеження - це наявність фінансів", - сказав прем'єр.

Він пояснив, що масштаб таких видатків вимірюється не мільйонами, а мільярдами.

"Ідеться не про 100 чи 200 мільйонів гривень, а про десятки мільярдів гривень щомісяця. Це потрібно розуміти, оцінюючи, до чого може призвести підвищення мінімальної величини грошового забезпечення", - підкреслив Корецький.

Також прем'єр нагадав, що мінімальне грошове забезпечення - лише основа, до якої додають надбавки й доплати. За його словами, середня сума, яку отримує мобілізований військовий, суттєво вища і залежить від завдань та місця служби - на лінії бойового зіткнення чи в тилу.

"Отже, працюємо над тим, щоб знайти ресурси та збільшити мінімальне грошове забезпечення", - підсумував прем'єр.

Скільки коштуватиме пенсійна реформа

Також Сергій Корецький прокоментував питання проведення пенсійної реформи. За базовим сценарієм, над яким триває робота, Україні необхідно витрачати близько 170 млрд грн на додаткові виплати пенсіонерам щороку.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Інфографіка: Главред

Прем'єр зазначив, що уряд усвідомлює, що треба шукати рішення і робити пенсійну реформу і піднімати пенсії. Водночас навіть за базовим сценарієм ця реформа обійдеться у близько 170 млрд грн на рік.

"Майже до 200 млрд. На даний момент це - непідйомна цифра. Тому шукаємо компромісне рішення, яке покаже крок за кроком у цьому напрямі", - сказав прем'єр.

Чи знайде уряд гроші на підвищення виплат військовим

Голова Комітету економістів України Андрій Новак у коментарі Слово і Діло наголосив, що підвищення виплат військовим - необхідне рішення, особливо під час війни.

"Це, безумовно, дуже потрібний крок, не тільки в мирний час, але особливо під час війни", - зазначив економіст.

На думку Новака, проблема полягає не стільки в нестачі ресурсів, скільки в тому, як держава ними розпоряджається.

"Гроші на це є", - переконаний експерт.

Він додав, що ключове завдання Кабміну - ефективно розподілити наявні кошти.

"Уряду потрібно лише вміло розпоряджатися цими фінансовими ресурсами", - наголосив Новак.

Виплати військовим - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні готують пенсійну реформу. Міністр соціальної політики Денис Улютін розповів, що українців чекають три нові види пенсійних виплат. Йдеться про солідарну, професійну та накопичувальну пенсії.

Уряд також планує поступово підвищувати соціальні стандарти. Бюджетна декларація передбачає, що мінімальна пенсія зросте у 2027-2029 роках. На момент ухвалення документа мінімальна пенсійна виплата становила 2595 гривень.

Питання виплат військовим депутати порушували й під час розгляду кошторису на наступний рік. Наприкінці жовтня Рада ухвалила в першому читанні держбюджет-2027, за який проголосували 239 нардепів. Правку №1279 про підвищення зарплат військовим підтримали 304 депутати.

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