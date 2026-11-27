Місцева влада заявила про десятки збитих безпілотників над Ленінградською областю.

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Атака дронів на Санкт-Петербург / Колаж: Главред, фото: скріншот

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У Санкт-Петербурзі лунали вибухи, працювала ППО

Очевидці пишуть про ймовірне влучання в підстанцію

Влада заявила про 45 збитих дронів над Ленобластю

Перед світанком у п'ятницю, 27 листопада, у Санкт-Петербурзі країни-агресорки РФ пролунали вибухи - моніторингові канали повідомляють про масовану атаку безпілотників. Місцеві жителі публікують кадри зі спалахами, вибухами, роботою ППО та димом на місцях влучань. Що саме стало об'єктом атаки, поки невідомо. Однак на одному з відео нібито зафіксовано приліт у підстанцію.

Місцевий губернатор Олександр Дрозденко оголосив безпілотну небезпеку близько другої години ночі. За цей час, за його словами, над регіоном було збито 45 дронів, пише Astra.

відео дня

Місцеві жителі повідомляють про вибухи на півночі Санкт-Петербурга, а також у Всеволожську. У Кудрові, за їхніми словами, сильно пахне порохом.

Також вибухи чути у різних районах міста: Центральному, Петроградському, Василеостровському, Приморському, Виборзькому, Калінінському, Червоногвардійському, Невському. Найбільше повідомлень із півночі міста.

За словами місцевих жителів, сирена повітряної тривоги не лунала.

Близько сьомої ранку губернатор повідомив, чому був перекритий Ладозький міст. Він не постраждав, але був тимчасово перекритий - з нього працювали мобільні вогневі групи.

Що розташоване поруч із місцем вибуху

Автор одного з відео за кадром стверджує, що поруч із місцем вибуху розташовані виробництво і склад БпЛА. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Як удари дронів позначаються на економіці Росії?

Експерт аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус в інтерв'ю Главреду зазначив, що удари Сил оборони по нафтовій галузі РФ уже б'ють по ключовому джерелу доходів країни-агресорки.

"Це вже відчутно, адже ми бачимо, що темпи буріння у Росії знижуються", - наголосив фахівець.

Говорячи про наслідки для російського бюджету, експерт звернув увагу на нестачу коштів на розвиток галузі.

"У них залишається мало коштів на розвиток за рахунок ренти, податків на видобуток корисних копалин", - пояснив Гардус.

Атаки дронів на Росію - новини

Як повідомляв Главред, цієї ж ночі безпілотники атакували Тульську область. Під ударом опинилися завод-виробник компонентів для ракетного палива і ТЕЦ, яка його живить.

Тим часом, Ленінградська область регулярно опиняється під ударами українських дронів. Після атаки 11 листопада в Усть-Лузі згоріли щонайменше п'ять резервуарів паливного хабу.

У ніч на 18 жовтня, за заявою компанії Fire Point, дрони FP-1 уразили Петербурзький нафтовий термінал потужністю 12,5 млн тонн на рік. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко тоді заявив про 57 знешкоджених безпілотників.

Наприкінці березня влада РФ заявила про атаку безпілотників на регіон, під час якої постраждала Усть-Луга. Тоді Олександр Дрозденко заявив про 38 збитих дронів, а в селищі Молодцово пошкодило будинки.

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