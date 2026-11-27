Президент вважає, що США не можуть бути нейтральним посередником, бо Росія є агресором.

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Зеленський вважає, що називати Путіна другом не можна / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Офіс президента України

Що сказав Зеленський:

США мають тиснути на Росію, а не лишатися нейтральними

Путін "не може бути другом", бо він агресор і вбивця

Наступного тижня в Україні обговорять гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати не можуть бути нейтральним посередником у мирному процесі.

Також він назвав "дивними" дружні публічні жести президента США Дональда Трампа щодо очільника країни-агресора Росії Володимира Путіна. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю BBC.

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Чому США не можуть бути нейтральними

Журналісти BBC запитали президента, чи можна вважати США нейтральним посередником, якщо Вашингтон не дає Україні потрібних технологій і ракет для самозахисту.

Зеленський відповів, що Україні потрібні сигнали від союзника, який реально може тиснути на Росію.

"Сполучені Штати не можуть бути просто посередником - нейтральним, бо коли ти намагаєшся бути дуже нейтральним з агресором, ти автоматично не нейтральний", - заявив він.

За його словами, така позиція означає, що ти підтримуєш і жертву, і агресора, а це неправильно. Зеленський наголосив, що США мають тиснути на РФ, бо мають для цього силу і повагу.

"Це не про комфортні розмови, це про сильну країну, яка може тиснути", - наголосив глава держави.

Що Зеленський сказав про обійми Трампа і Путіна

BBC також запитало, що відчув Зеленський, коли Трамп обіймався з Путіним, називав його другом і писав про це в соцмережах після тристороннього саміту США, Китаю та Росії в Шеньчжені.

Зеленський сказав, що це справа президента США, але для нього це виглядає дивно. Він назвав Путіна агресором і вбивцею, який "приніс фашизм у 21 століття".

"Це якби хтось сказав про Гітлера під час Другої світової війни, що він хороший друг під час війни", - наголосив Зеленський.

Президент припустив, що між лідерами можуть бути особисті стосунки, але, на його думку, такі речі варто говорити без публічності. Він додав, що такі слова дуже болять сім'ям, які втратили своїх дочок і синів і покладають надії на президента США.

"Але як ми можемо дивитися на вбивцю, коли Сполучені Штати кажуть: "Він друг, хороший друг"? Ні. Він не друг", - сказав Зеленський.

Коли відбудеться наступна зустріч щодо переговорів

На запитання, чи не віддалили останні переговори сторони навіть від наступної зустрічі, Зеленський відповів, що результати є. Серед них він назвав домовленості про обміни та рішення, що на переговорах буде представлена Європа.

"У нас є рішення, що нам потрібна зустріч, у нас є рішення, що європейці будуть - це добре", - сказав президент.

За словами Зеленського, наступного тижня в Україні відбудуться важливі зустрічі, де обговорять гарантії безпеки.

Коли може настати переломний момент у війні

Главред писав, що за словами президента Латвії Едгарса Рінкевичса в інтерв’ю Reuters, переломний момент у війні Росії проти України може настати навесні або влітку 2027 року і зрештою призвести до поразки Москви.

Головними чинниками є погіршення стану російської економіки та посилення міжнародного тиску на Кремль. Водночас Україна опинилася в ситуації ідеального шторму: сувора зима збіглася з інтенсивнішими ударами по енергосистемі та атаками на цивільні об'єкти. Попри це, українці не раз доводили свою стійкість, а Європа налаштована й надалі допомагати зброєю, грошима та відновленням інфраструктури.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що європейські країни скептично сприйняли пропозицію надати Україні післявоєнні гарантії безпеки за принципом статті 5 Північноатлантичного договору.

5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Раніше Дональд Трамп закликав Володимира Путіна припинити військову агресію проти європейських територій і якнайшвидше укласти мирну угоду з Україною.

Напередодні стало відомо, що війна Росії проти України, найімовірніше, не завершиться до кінця 2026 року. Тому Україні необхідно готуватися до складного зимового періоду, зокрема посилювати протиповітряну оборону, захищати енергетичну інфраструктуру та забезпечувати фінансову підтримку.

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