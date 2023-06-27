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"Путін не впорався": генерали РФ навмисно дозволили Пригожину йти на Москву – Небоженко

Альона Вороніна
27 червня 2023, 14:56 оновлено 27 червня, 15:01
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Оточення диктатора РФ незадоволене тим, що він завів їх у глухий кут з війною в Україні. Вони не знають, як зупинити війну, тому створюють Путіну труднощі.
Владимир Путин, Евгений Пригожин, Виктор Небоженко
Генерали РФ навмисно дозволили Пригожину йти на Москву, вважає Небоженко/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Люди з оточення російського диктатора Володимира Путіна і російські генерали зараз навмисно створюють труднощі главі Кремля, тому що вони незадоволені тим, що його рішення щодо повномасштабної війни проти України завели країну-агресорку Росію у глухий кут.

Саме тому власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин під час військового заколоту зміг провести вагнерівців майже до російської столиці й зупинитися лише за 200 км від неї. Таку думку висловив політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко в інтерв’ю Главреду.

"Оточення Путіна незадоволене ним, тому що він завів їх у глухий кут з війною в Україні. Якби він тут перемагав, нічого б цього не було. Насправді вони не знають, як припинити війну і створюють йому труднощі", – зазначив Небоженко.

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Він наголосив, що у політології це називається "створити противнику тяжкий порядок денний", тобто коли у противника кожен день виникають якісь проблеми.

"Ви думаєте, випадково вони (вагнерівці – ред.) пройшли майже тисячу кілометрів до Москви і їх не взяли в полон, не розбомбили? Це ж не змова була, все тільки на Пригожині трималося. І всі були осторонь не тому, що боялися, і не тому, що влада слабка. Слухайте, там величезна кількість людей зі зброєю. Вони можуть Москву розірвати, а Росію – тим більше", – розповів політолог.

За словами Небоженка, оточення Путіна і російські генерали намагалися створити проблеми для глави Кремля і домоглися цього. Після цього невдалого заколоту і Захід, і Китай, і оточення Путіна бачить російського диктатора слабшим, ніж до заколоту.

"Пригожин був упевнений, що натовп його любить і що він добереться до Москви, а потім Путін стане на його бік. А Путін цього не зробив, і сильно програв. Тому що якщо стати на бік бандита, то оточення скаже йому: "Ти що, з глузду з'їхав?" Як президент може стати на бік бунтівника?", – зазначив політолог.

Він наголосив, що Путін зганьбився ще й тим, що під час військового заколоту в країні-агресорці Росії вітав росіян з Днем молоді. Це ще більше підтвердило, що глава Кремля розгубися і не впорався з ситуацією.

"Путін два дні думав. Це людина, яка вітала молодь Росії зі святом. Йому нема чого говорити. Що за порядок денний для президента, коли під час заколоту він говорить про світле майбутнє для молоді? Насправді він дійсно розгубився і не впорався, а його оточення та генерали робили все, щоб йому було погано", – наголосив Небоженко.

Хто такий Віктор Небоженко

Віктор Сергійович Небоженко (нар. 14 лютого 1953, Жмеринка) – український політолог, соціолог. Директор соціологічної служби "Український барометр". Кандидат філософських наук, пише Вікіпедія.

Працював в Інституті філософії Академії наук України, Інституті соціології Академії наук України.

У 1994-му брав участь в першій президентській кампанії екс-прем'єр-міністра України Леоніда Кучми.

З 2003-го – керівник соціологічної служби Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України, директор Соціологічної служби "Український барометр".

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок вагнерівців назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено", після чого розпочав військовий заколот в РФ.

Вранці 24 червня ПВК "Вагнера" взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Вагнерівці збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК "Вагнера" захопила і Воронеж. Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі своєю чергою заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

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