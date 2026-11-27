Експерти озвучили два сценарії, за якими долар може подорожчати, або опуститися до 45 гривень.

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Прогноз курсу валют в Україні до кінця року / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте у матеріалі:

Яким буде курс долара в Україні у грудні 2026 року

Чому євро навряд чи повернеться до піку 52,5 грн

Що стримуватиме валютний ринок до кінця року

Банкіри та економісти прогнозують, що до кінця 2026 року долар в Україні триматиметься в коридорі 45-47 грн, а звичного передноворічного стрибка курсу може й не статися. Ринок мають стримувати очікування міжнародного фінансування на 2027 рік, зростання міжнародних резервів майже до 63 млрд доларів та інтервенції НБУ.

Главред вирішив з’ясувати, яким буде курс валют до кінця 2026 року.

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Яким буде курс долара в Україні у грудні

Найдетальніший прогноз на перший місяць зими дав у коментарі Главреду директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий.

За його оцінкою, протягом грудня долар здебільшого перебуватиме в межах 45-46 грн, а в обмінниках ціна продажу часом може підніматися до 46,5-47 грн.

З 30 листопада по 6 грудня банкір очікує міжбанківський курс на рівні 45-45,7 грн, готівковий - 45,2-46 грн, а євро – 50-51,5 грн.

"Загалом перший тиждень зими може виявитися досить спокійним, без різких змін у співвідношенні попиту та пропозиції валюти", - зазначив Лєсовий.

Серед стримувальних чинників фахівець назвав позитивні новини про перспективи міжнародного фінансування України у 2027 році та прогнозоване зростання міжнародних резервів майже до 63 млрд доларів наприкінці року.

Окрім того, на готівковому ринку спадає психологічна напруга, тож українці дедалі менше готові переплачувати.

На думку Лєсового, обмінникам доведеться підлаштовуватися під нові настрої клієнтів, а різниця між курсами купівлі та продажу долара може скоротитися до 0,5-0,6 грн.

Ще одним фактором банкір вважає старт різдвяно-новорічного сезону. Частину святкових покупок українці оплачують, обмінюючи на гривню накопичені долари та євро, тож на готівковому ринку іноземних грошей може з'явитися відчутно більше.

"При цьому важливо, що сезонне збільшення пропозиції не обов'язково призводитиме до зниження курсу. Швидше воно може стати додатковим "фільтром" проти необґрунтованого подорожчання валюти, адже обмінникам доведеться враховувати не лише попит, а й готовність громадян продавати свої заощадження", - пояснив він.

Скільки коштуватиме євро в Україні до кінця 2026 року

Голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" пояснив, що чекає на європейську валюту.

За його словами, гривневий курс євро напряму залежить від співвідношення двох валют на світовому ринку. Нацбанк встановлює курс гривні до долара, а вартість євро визначає через крос-курс: множить офіційний курс долара на співвідношення EUR/USD. Приміром, якщо євро коштує 1,10 долара, а долар - 46 грн, європейська валюта коштуватиме приблизно 50,6 грн.

Мамедов наголосив, що на пару євро/долар НБУ безпосередньо не впливає, адже вона формується на міжнародних ринках. Серед чинників банкір назвав очікування щодо дохідності американських і європейських облігацій, рішення центробанків, ціни на пальне, геополітичну ситуацію та перспективи мирної угоди.

Повернення європейської валюти до цьогорічного піку близько 52,50 грн до кінця року він не очікує. Якщо долар офіційно коштуватиме приблизно 46 грн, а пара утримається на позначці 1,10, вона в Україні подешевшає.

"За базовим сценарієм курс євро може бути нижчим - приблизно 50,5-51 гривня", - зазначив банкір.

Водночас готівковий курс залежатиме від додаткових комісій і маржі банків та обмінників.

Щодо заощаджень Мамедов радить зважати передусім на майбутні потреби: зараз гривневі інструменти приносять більший дохід, ніж валютні, а серед валютних доларові вигідніші за єврові.

Тому сенсу купувати євро як інвестицію він не бачить, однак якщо найближчими місяцями доведеться витрачати гроші в євро, валюту краще придбати заздалегідь.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Чи може гривня обвалитися

Виконавчий директор громадської спілки "Економічний дискусійний клуб", заслужений економіст України Олег Пендзин у коментарі виданню Слово і діло не побачив загрози обвалу національної валюти й окреслив для долара стелю, вище за яку курс, на його думку, не підніметься.

Економіст також звернув увагу, що в державний бюджет на 2027 рік закладено курс 47,2 грн.

"До кінця цього року буде 46-46,5 гривні. Максимум. Коли ми оцінюємо подібні речі, чи є це критичним падінням курсу гривні? Я думаю, що збільшення вартості долара на одну гривню - ні", - підкреслив він.

Чи збережеться стабільність гривні до кінця 2026 року

Ще спокійніше оцінює ситуацію фінансовий аналітик, заступник директора з питань торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса, який також відповідав на запитання Слова і діла.

Аналітик переконаний, що нинішні рухи на валютному ринку не змінюють загальної картини. Головною умовою рівноваги він вважає надходження грошей від міжнародних партнерів, для чого потрібне рішення парламенту.

"Курс гривні залишається стабільним. Усі ці рухи - це коливання в межах одного-двох-трьох відсотків. Курсову стабільність буде збережено, якщо ми отримаємо зовнішнє фінансування, тобто якщо депутати за це проголосують", - наголосив Фурса.

Конкретний рівень курсу на 31 грудня експерт не вважає визначальним, адже різниця між найімовірнішими значеннями мізерна.

"До кінця року, напевно, будемо десь біля 46 гривень. Конкретна цифра не така принципова. На цьому етапі курс 45,2, 45,5 чи 46,1 гривні відрізняється приблизно на один відсоток. Це незначні коливання. Тому я очікую, що наприкінці року курс буде поблизу 46 гривень", - додав аналітик.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи може долар подешевшати до кінця 2026 року

Найоптимістичніший сценарій озвучив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас. У коментарі Київ24 він припустив, що звичного сезонного подорожчання американської валюти наприкінці року може не статися. Навпаки, на тлі валютних інтервенцій НБУ долар може подешевшати до 45,5-45,7 грн.

На його думку, Нацбанк має достатньо золотовалютних резервів, щоб і далі стримувати різкі коливання курсу та не допускати надмірного подорожчання іноземних валют щодо гривні.

Загалом до кінця року долар, за його оцінкою, може перебувати в межах приблизно 45-47 грн, а на фініші року курс може становити 45,5-45,7 грн.

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