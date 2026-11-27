На підконтрольній території система запрацювала нормально, але на окупованих землях обмеження заважають перехоплювати реактивні дрони.

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Зеленський заявив, що в Києві досі не знають, хто політично обмежив роботу Starshield / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Головне із заяви Зеленського:

Starshield запрацював нормально на підконтрольній території

На окупованих землях обмеження лишаються

Хто ухвалив політичне рішення щодо Starlink , у Києві не знають

Обмеження в роботі терміналів Starshield - військової версії сервісу Starlink - в Україні зняли лише частково. На підконтрольній Україні території система повернулася до норми, але на тимчасово окупованих землях ліміти лишаються, внаслідок чого Силам оборони важче перехоплювати реактивні "Шахеди" країни-агресорки РФ. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC. За його словами, ситуація з системою вже покращилася.

"До цього у нас було більше проблем, але американська сторона надіслала деякі позитивні сигнали", - сказав Зеленський.

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Чому на окупованих територіях важко збивати "Шахеди"?

Журналісти BBC запитали президента, чи повернулася система до норми, після того як військові-дронарі на передовій поскаржилися, що обмеження досі ускладнюють їм роботу. Зеленський підтвердив, що на контрольованій території Starshield працює нормально, а проблема лишається на окупованих землях.

"Вона повернулася до норми на тій території України, яку ми контролюємо. Але зараз ми маємо обмеження на тимчасово окупованій території. Це проблема. Ми не можемо наздогнати реактивні "шахеди" перехоплювачами на тимчасово окупованій території", - пояснив президент.

За словами глави держави, на підконтрольній території перехоплювати такі дрони можна, однак часто це відбувається надто пізно.

"Ми можемо робити це на контрольованій, але часто вже буває запізно. Вони завдають ударів по нашій інфраструктурі, енергетичних об'єктах тощо", - додав Зеленський.

Раніше президент заявляв, що вздовж лінії фронту для терміналів діяло обмеження швидкості на рівні 161 км/год. Це унеможливлювало застосування перехоплювачів проти реактивних дронів.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Хто ухвалив рішення про обмеження Starshield?

На запитання, чи стоїть за обмеженнями Білий дім, Зеленський відповів, що технічно їх запровадила компанія SpaceX. Хто ухвалив політичне рішення, у Києві досі не знають.

"Технічно - це SpaceX. Політично - не знаю. Справді не знаю. Це як пінг-понг, ми питаємо одну сторону, вони кажуть, це інші, ми питаємо інших, вони кажуть, що це не вони", - розповів президент.

Зеленський порівняв ситуацію з постачанням ракет для систем ППО Patriot, де все також залежить від політичної волі союзників.

"Найважливіше те, що це питання рішення. Так само, як і з ракетами Patriot: постачати їх чи ні. Це питання політичного рішення", - наголосив він.

На перекидання відповідальності між Білим домом, Пентагоном і SpaceX раніше звертав увагу й тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік.

Як працює Starshield / Інфографіка: Главред

Чому реактивні "Шахеди" складніше перехоплювати?

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у інтерв'ю Главреду зазначив, що ефективність перехоплення реактивних дронів поки помітно нижча, ніж звичайних.

"Звісно, якщо говорити про звичайні "Шахеди" з поршневими двигунами, ті самі "мопеди", то показник їх знищення становить приблизно 90% і навіть більше", - наголосив фахівець.

Щодо реактивних модифікацій, за оцінками експерта, ситуація складніша.

"А щодо реактивних "Шахедів", то зараз ефективність їхнього перехоплення, за моїми оцінками, вийшов на рівень понад 70%", - пояснив Гончар.

Говорячи про залежність України від американських технологій, експерт звернув увагу, що Європа поки не здатна швидко замінити Starlink.

"Показовою є й ситуація зі Starlink. Виявилося, що швидко замінити цю систему без американців європейці поки не можуть", - додав Гончар.

Starshield в Україні - новини

Як повідомляв Главред, у середині листопада українські військові зіткнулися з перебоями в роботі терміналів Starshield. Київ вимагав пояснень у Пентагону та SpaceX, адже обмеження зривали місії проти дронів. У SpaceX тоді заявили, що жодних змін у роботі системи не було.

Згодом компанія змінила позицію. За даними ЗМІ, у SpaceX пояснили обмеження Starshield технічною проблемою. Американські сенатори вимагали від Ілона Маска зберегти документи й до 30 листопада надати письмове підтвердження.

Зеленський також відреагував на заяви власника SpaceX. Президент відповів Маску щодо Starshield і заявив, що має від військових підтвердження ліміту швидкості для терміналів. Він наголосив, що не грає в ігри.

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