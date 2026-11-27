Внаслідок російських ударів по енергооб’єктах у низці регіонів України виникли перебої з електропостачанням.

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Аварійні відключення світла 27 листопада / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

У яких областях України є знеструмлення

Де застосовують аварійні відключення світла

Які графіки обмеження електропостачання діятимуть до кінця доби

Російські війська минулої доби знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ударів станом на ранок без електропостачання залишаються споживачі у шести областях. Про це повідомили в Укренерго.

"Протягом минулої доби ворог знову завдав ударів по ключових енергооб’єктах та розподільних мережах країни. Внаслідок цього станом на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській та Херсонській областях", - йдеться в повідомленні. відео дня

Зазначається, що складною залишається ситуація на Дніпропетровщині та Херсонщині. Внаслідок російських атак в цих областях знеструмлена значна частина споживачів. В Дніпропетровській області станом на цю годину вимушено застосовуються аварійні відключення.

Енергетики проводять відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Водночас повторні обстріли та повітряні тривоги ускладнюють ремонт пошкодженого обладнання, через що відновлення електропостачання може тривати довше.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як діють графіки відключень

Через пошкодження енергетичного обладнання до кінця доби в частині областей України діятимуть обмеження електропостачання.

Для промислових споживачів запровадять графіки обмеження потужності, а для населення та інших категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черг.

Актуальні графіки відключень електроенергії рекомендують перевіряти на офіційних сторінках операторів системи розподілу у своїх регіонах.

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Чи можливі блекаути в Україні

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп говорив, що ця зима не принесе енергосистемі принципово нових викликів.

За його словами, можливі довготривалі відключення і проблеми з теплопостачанням. Однак тепла зима може пом'якшити ці проблеми.

"Але абсолютно реалістичним є сценарій, за якого графіки будуть дуже жорсткими або взагалі виникатимуть блекаути в окремих регіонах - приблизно так, як ми це переживали у листопаді 2022 року", - додав він.

Відключеня світла - останні новини

Главред писав, що російські війська вранці 25 листопада атакували Білу Церкву Київської області. Внаслідок обстрілу загинула людина, пошкоджень зазнали критична інфраструктура та об’єкти цивільного бізнесу.

Масштабні знеструмлення стали наслідком чергових ударів країни-агресорки по енергетиці. 22 листопада Росія масовано атакувала енергетику України, через що в низці областей застосовували аварійні відключення. Енергетики проводили відновлювальні роботи цілодобово.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що невеликі українські міста під час сильних морозів можуть залишатися без електроенергії до трьох діб, якщо російський удар виведе з ладу місцеву підстанцію.

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