Аналітики припускають, що постраждала і ТЕЦ, яка живить підприємство.

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Дрони атакували Єфремівській завод синтетичного каучуку / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Дрони атакували Єфремівський завод у Тульській області РФ

Біля цехів ДК-5 і ДК-7 фіксували вибухи та пожежу

Губернатор визнав лише 4 збиті БпЛА і вибиті вікна

У ніч на 27 листопада безпілотники атакували Єфремівський завод синтетичного каучуку в місті Єфремов Тульської області країни-агресорки Росії. Продукція підприємства використовується у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет, зокрема "Іскандерів".

Після атаки в районі підприємства спалахнула масштабна пожежа, а вибухи й займання зафіксували біля ключових цехів заводу - ДК-5 і ДК-7. Про це повідомили OSINT-аналітики Exile+ в Telegram.

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Монітори пояснили, чому цей об'єкт важливий для російської армії.

"Постраждав Єфремівський завод синтетичного каучуку, задіяний у виробництві твердого ракетного палива для Іскандерів. Підприємство є одним із найбільших виробників синтетичного каучуку в Росії та має стратегічне значення для її військово-промислового комплексу", - йдеться в дописі.

Наслідки ураження та масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Зафіксовано вибух на Єфремівському заводі синтетичного каучуку / t.me/astrapress

Що відомо про удар по ТЕЦ і заяву губернатора

За даними видання ASTRA в Telegram, один із вибухів стався поблизу Єфремівської ТЕЦ, яка постачає тепло й електроенергію місту та підприємствам, зокрема і заводу. Місцеві жителі повідомляли про звуки дронів, вибухи та зникнення опалення. Офіційного підтвердження ураження ТЕЦ немає.

Водночас губернатор Тульської області Дмитро Мільяєв в Telegram заявив лише про чотири збиті безпілотники. За його словами, уламки пошкодили скління в трьох приватних будинках Єфремівського округу, а пошкоджень інфраструктури попередньо не зафіксовано.

Чим відомий Єфремівський завод синтетичного каучуку?

Підприємство спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, полімерів і поліізобутиленових присадок. За даними Генштабу ЗСУ, завод задіяний у виробництві компонентів пластичних вибухових речовин і матеріалів для твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет комплексу "Іскандер".

Завод атакували й раніше - у грудні 2025 року та у вересні 2026 року. Тоді Генштаб ЗСУ називав його єдиним у РФ виробником високомолекулярного поліізобутилену, який використовують у твердому ракетному паливі.

Ракетний комплекс Іскандер-М / Інфографіка: Главред

Чи може російська ППО захистити заводи від масованих атак дронів: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Україна тепер запускає дрони сотнями і з'ясувала, за якої їх кількості російська протиповітряна оборона перестає справлятися.

"Ми знайшли поріг, тобто кількість дронів, необхідну для того, щоб система ППО РФ захлинулася", - наголосив фахівець.

За словами Жданова, швидко відновити втрачені засоби ППО Росії буде непросто через залежність від імпортних деталей.

"Відновити сили ППО Росії складно, оскільки вона не виробляє більшу частину систем ППО. Особливо - РЛС, бо там західні комплектуючі", - пояснив експерт.

Як швидко Росія відновлює каучукові заводи після ударів

Військовий експерт Олександр Коваленко в коментарі УНН пояснив, що наслідки атак залежать від того, що саме вдалося уразити. Якщо пошкоджено лише допоміжні об'єкти, виробництво відновлюється відносно швидко, а удари по технологічному обладнанню чи системах енергозабезпечення можуть зупинити завод значно довше.

"В одному випадку підприємство може відновити роботу після відносно нескладного ремонту за два-три тижні. В іншому - відновлення може тривати місяцями. А якщо йдеться про складне обладнання, яке Росія не може оперативно отримати через санкції, ремонт може перетворитися на значно серйознішу проблему", - пояснив Коваленко.

Експерт також зазначив, що особливо болісні для підприємств повторні атаки, адже регулярні пошкодження змушують витрачати ресурси на ремонт замість стабільного виробництва.

Удари по Росії - новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 23 листопада безпілотники атакували нафтопереробне підприємство в Ростовській області РФ. Йдеться про Новошахтинський завод нафтопродуктів, на території якого спалахнула сильна пожежа. Заграву від неї було видно за кілометри.

Також Росія повністю знесла цех Воткінського заводу в Удмуртії, який у лютому 2026 року уразили ракети Фламінго. Знищений цех був задіяний у виробництві ракетних комплексів "Іскандер" та "Орєшнік". На місці виробничої будівлі тепер видно лише розчищений майданчик.

Тим часом російська армія продовжує вдосконалювати ракетне озброєння. Засновник компанії First Contact Валерій Боровик розповів, що після модернізації "Іскандерів" їхня похибка може становити близько одного метра. За його словами, точність залежить від моделі ракети та обладнання.

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