У момент повні Місяць підійде до Землі на 356 740 км - ближче, ніж будь-коли за 2026 рік.

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Груднева повня 2026 року: коли, де і як побачити Холодний Місяць / Колаж: Главред, фото: pexels.com

Ви дізнаєтеся:

Коли настане пік грудневої повні в Україні

Чому Холодний Місяць стане рекордним супермісяцем

Які зорі й планети видно поруч із ним

Повний Місяць у грудні 2026 року досягне піку 24 грудня о 03:28 за київським часом - у ніч на Святвечір. Ця повня стане супермісяцем, другим у серії з трьох супермісяців, яку відкрив листопадовий Бобровий Місяць.

Як повідомляє астрономічний гід Space.com з поиланнням на розрахунки астронома Фреда Еспенака, у момент повні Місяць перебуватиме лише за 356 740 км від Землі. Це робить грудневий Холодний Місяць найближчим супермісяцем 2026 року.

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Згідно з даними сервісу Time and Date, у Києві Місяць зійде над горизонтом 23 грудня близько 14:47, а зайде 24 грудня о 08:42. Тож милуватися майже повним диском можна буде весь вечір і всю ніч, якщо дозволить погода.

Біля горизонту супермісяць здаватиметься ще більшим. Частково це пояснюється близькістю до перигею, а частково - так званою місячною ілюзією: на тлі будинків і дерев мозок сприймає диск більшим, ніж він є насправді. Під час сходу й заходу Місяць також може набути золотистого або помаранчевого відтінку, адже його світло проходить крізь товщий шар атмосфери, яка розсіює коротші сині хвилі.

Чому грудневу повню називають Холодним Місяцем?

Назва Cold Moon пов'язана з морозами, які в цей час встановлюються в Північній півкулі. Як зазначає The Old Farmer's Almanac, вона походить із традиції індіанців могавків. Інші народи мали для грудневої повні власні імена:

Місяць довгої ночі - так його називали могікани через близькість до зимового сонцестояння, найкоротшого дня року;

Місяць перед Йолем - давня англійська назва, пов'язана із зимовим святом;

Дубовий Місяць - так повню називали кельти Європи.

Що ще можна побачити на небі 23-24 грудня?

За даними Space.com, Холодний Місяць світитиме всередині Зимового шестикутника - фігури з яскравих зір, які добре помітні навіть попри місячне сяйво. Його утворюють:

Сіріус - найяскравіша зоря нічного неба;

Рігель у сузір'ї Оріона;

Альдебаран у сузір'ї Тельця;

Капелла в сузір'ї Візничого;

Поллукс у сузір'ї Близнят;

Проціон у сузір'ї Малого Пса.

За годину до півночі низько на сході можна буде побачити Юпітер і червонуватий Марс, а Сатурн триматиметься біля західного горизонту. Перед світанком на південному сході яскраво сяятиме Венера.

Тим, хто хоче сфотографувати супермісяць, у Space.com радять використовувати штатив, пульт або таймер затвора, щоб уникнути тремтіння камери. Для пейзажних кадрів підійде об'єктив 12-50 мм, а для деталей місячної поверхні - щонайменше 400 мм.

Чи справді супермісяць помітно більший за звичайну повню?

За даними NASA, на які посилається Space.com, супермісяць може виглядати на 30% яскравішим і на 14% більшим, ніж повний Місяць у найвіддаленішій точці орбіти - так званий мікромісяць. Водночас укладачі альманаху нагадують, що сам термін не є науковим.

"Супермісяць - це влучна назва для того, що астрономи називають перигейним повним Місяцем", - пояснюють у The Old Farmer's Almanac.

За оцінкою видання, неозброєним оком грудневий супермісяць здаватиметься лише приблизно на 7% більшим за звичайну повню. Натомість науковий журналіст Джеймі Картер у статті для Forbes наголошує на рекордній близькості цієї повні до Землі.

"Це буде найближчий повний Місяць 2026 року", - пише Картер.

Коли наступні повні?

Після Холодного Місяця на небі з'являться ще три повні першого кварталу 2027 року (час київський):

Вовчий Місяць - 22 січня 2027 року о 14:17, третій супермісяць серії;

Сніговий Місяць - 21 лютого о 01:23;

Черв'ячий Місяць - 22 березня о 12:43.

Як повідомляв Главред, минулого року серія супермісяців теж стартувала восени. Перший супермісяць 2025 року зійшов 6 жовтня поблизу Сатурна. Тоді Місяць перебував у перигеї - найближчій до Землі точці орбіти.

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