Зеленський в інтерв’ю BBC розповів про нестачу Patriot та обмеження Starlink, назвав Путіна вбивцею, а не другом Трампа, і відповів на запитання про корупцію.

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Зеленський пояснив, чому жести Трампа на адресу Путіна обурили українців / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, сайт Кремля

Ключові тези:

Україні не вистачає протибалістичних ракет і систем

Starlink повноцінно працює лише на підконтрольній Україні території

Київ захищатимуть будь-якими засобами

Удари по НПЗ у РФ - відповідь на атаки на українську енергетику

Зеленський заперечив, що Україна програє боротьбу з корупцією

Україна гостро потребує протибалістичних ракет. Тим часом Сполучені Штати переключилися на Близький Схід, а Starlink, як і раніше, обмежений над окупованими територіями. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю кореспондентці BBC Сарі Рейнсфорд. Він також назвав "дивними" дружні жести Дональда Трампа на адресу Володимира Путіна та відкинув тезу, що Київ програє боротьбу з корупцією.

Главред зібрав усі заяви Зеленського, які він озвучив в інтерв’ю про зиму, Patriot, Starlink, Трампа та корупцію.

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Як Україна переживе важку зиму 2026 року

Розмову з BBC глава держави розпочав з оцінки настроїв у країні. Він не відокремлює себе від громадян, які пережили чергову масовану нічну атаку. За його словами, зараз Москва намагається відрізати лівобережжя Дніпра від правобережжя, тому влада стежить, щоб медичні заклади працювали на обох берегах.

"Так, це важка, важка зима для людей, і величезні виклики з ППО, з "Патріотами", з мостами. Тепер вони хочуть відрізати два береги - це означає відрізати людей, і саме тому нам потрібно стежити за лікарнями, щоб вони працювали, і неважливо, де ви живете - на лівому чи на правому березі річки", - наголосив Зеленський.

Президент пов’язав таку тактику Кремля з провалами російської армії на фронті. На його думку, після невдалих наступальних операцій Росія взялася розхитувати українське суспільство зсередини.

"Це стратегія Путіна, тож ось де ми сьогодні - це 2026 рік, величезні втрати росіян на полі бою, багато невдалих операцій Росії. І саме тому вони перейшли до того, щоб сіяти хаос, розділяти людей", - пояснив він.

Чи будуть евакуювати українські міста через удари по інфраструктурі

Розмова про зиму перейшла до теми евакуації. Журналістка нагадала про удари РФ по об’єктах водоочищення та каналізації. Зеленський відповів, що кожен українець сам вирішує, залишатися йому в місті чи виїжджати. Головним завданням держави він назвав порятунок життів.

"Люди мають повне право виїжджати, якщо хочуть. Це їхній вибір. Звісно, вони вільні у своєму рішенні й можуть переїжджати в інші міста. Це прикро, але ми маємо рятувати їхні життя", - сказав президент.

Окремо глава держави заявив, що столицю не здадуть за жодних обставин. Він нагадав, що на територіях, які залишали українські сили, окупанти не залишали жодної цілої будівлі.

"Ми захищатимемо нашу столицю будь-яким способом. Це не вперше. На жаль, це не перша така зима. Але нам потрібна наша столиця. Без столиці не буде країни", - наголосив Зеленський.

Чому Україна атакувала російський корабель у порту Лівії

У Зеленського запитали про далекобійні операції України. У Лівії удар по судну "Меркурій" викликав невдоволення місцевої влади, а Італія назвала його порушенням лівійського суверенітету. Зеленський пояснив, що цілями стають лише судна, на які накладено санкції, або ті, що перевозять російську зброю під прапором РФ.

"Ми не можемо дозволити російським кораблям атакувати нас або перевозити якусь зброю тощо. Це наша позиція", - заявив президент.

На запитання, чи не було помилкою атакувати корабель у чужому порту, Зеленський відповів коротко. Він визнав ризики таких операцій, але наголосив, що українські сили діють разом із партнерами.

"Усі такі речі дуже небезпечні, і, знову ж таки, наші сили ніколи не атакують без будь-якої координації з іншими партнерами", - сказав він.

Чи впливають удари по НПЗ Росії на рішення Кремля

Від морських операцій розмова перейшла до ударів углиб Росії, насамперед по нафтовій галузі. Глава держави назвав їх дзеркальною реакцією на кампанію РФ проти української енергосистеми. За його словами, ці дії підривають російську економіку та можливість Москви фінансувати армію.

"Сотні разів різні країни, включаючи Глобальний Південь, пропонували будь-яке припинення вогню - енергетичне, зернове, чорноморське, щодо електроенергії, але з росіянами нічого не спрацювало. Але тепер вони відчують - після наших відповідей", - зазначив Зеленський.

Як приклад президент навів Кримський міст. За його словами, Путін понад сотню разів завдавав ударів по українських переправах, а у відповідь Україна атакувала міст у Крим.

"Ми відповіли - два дні, два дні поспіль по Кримському мосту, і після цього він сказав: „О", а потім масовано атакував... Але зруйнувати наші мости - це та мета, яка у нього була й раніше", - розповів президент.

​Хронологія ударів по Кримському мосту / Інфографіка: Главред ​

Чому Україні не вистачає ракет Patriot для захисту від балістичних ракет

Наслідки російських ударів для мирних жителів перевели розмову на тему протиповітряної оборони. Зеленський визнав, що захищати небо стає дедалі складніше, а головна прогалина - захист від балістичних ракет. Поставки з Європи та інших континентів, за його словами, здійснюються важче, ніж з Америки.

"У нас дефіцит протибалістичних ракет і систем. Ми можемо їх отримати від Сполучених Штатів. Ракети "Патріот". І ми можемо отримати їх від деяких європейців та деяких інших країн на різних континентах. Це складніше. США зосередилися на Близькому Сході й допомагають їм більше. Але це їхній вибір", - сказав Зеленський.

Кореспондентка запитала, чи не є це тиском на Київ. Президент не став приписувати Вашингтону навмисних намірів, але визнав, що результат для України саме такий.

"Можливо, це не було задумом Сполучених Штатів, але це працює саме так", - відповів він.

Чи відновили роботу Starlink в Україні

Ще одна проблема, пов’язана з американськими технологіями, - зв’язок для дронових підрозділів. Бійці на передовій розповіли BBC про обмеження Starshield і Starlink. Зеленський повідомив, що на підконтрольних територіях систему вже повернули до звичного режиму, а над окупованими районами обмеження зберігаються.

"Ми не можемо наздогнати реактивні "шахеди" перехоплювачами на тимчасово окупованій території. Ми можемо робити це на контрольованій території, але часто вже буває запізно. Вони завдають ударів по нашій інфраструктурі, енергетичних об’єктах тощо", - пояснив президент.

На запитання, хто ухвалив таке рішення, Зеленський відповів, що формально це SpaceX. Хто стоїть за ним політично, він, за власними словами, не знає.

"Це як пінг-понг: ми запитуємо одну сторону, вони кажуть, що це інші; ми запитуємо інших, вони кажуть, що це не вони. Найважливіше те, що це питання рішення. Так само, як і з ракетами Patriot: постачати їх чи ні", - сказав він.

Starshield / Інфографіка: Главред

Чи є США нейтральним посередником у переговорах з Росією

Відмови у наданні технологій та озброєння підвели BBC до питання про роль Вашингтона у мирному процесі. Зеленський вважає, що Білий дім повинен не балансувати між сторонами, а чинити тиск на Москву. За його логікою, рівновіддаленість від агресора та жертви сама по собі означає позицію.

"Сполучені Штати не можуть бути просто посередником - нейтральним, тому що коли ти намагаєшся бути дуже нейтральним щодо агресора, ти автоматично перестаєш бути нейтральним, бо це означає, що ти підтримуєш обидві сторони - тобто це означає, що ти підтримуєш жертв і водночас підтримуєш агресора. Це неправильно", - заявив президент.

На думку Зеленського, у Америки для цього є і сила, і авторитет.

"Це не про комфортні розмови, це про сильну країну, яка може тиснути, бо ця країна має силу й повагу", - додав він.

Як Зеленський відреагував на обійми Трампа з Путіним

Від питання про посередництво розмова перейшла до тристороннього саміту США, Китаю та Росії в Шеньчжені. Після нього Трамп обіймав Путіна, називав його другом і писав про це в соцмережах. Зеленський визнав, що це особиста справа американського лідера, але не приховав, що такі жести його збентежили.

"Він - агресор і вбивця. Він приніс фашизм у 21 століття. Він не може бути другом, просто не може", - сказав Зеленський.

Президент порівняв ситуацію з тим, якби під час Другої світової війни хтось публічно називав Гітлера своїм товаришем. Він також наголосив, що такі сигнали ранять родини загиблих.

"Це дуже боляче для родин, які втратили своїх дочок і синів. І вони покладають надії на президента Сполучених Штатів. Але як ми можемо дивитися на вбивцю, коли Сполучені Штати кажуть: „Він друг, хороший друг"? Ні. Він не друг", - підкреслив він.

Трамп назвав Путіна другом / скріншот

Коли відбудеться наступна зустріч щодо мирних переговорів

Попри розбіжності з Вашингтоном, Зеленський не вважає останній раунд переговорів провальним. Серед досягнень він назвав домовленості щодо обмінів та участь європейців у процесі. Президент анонсував нові зустрічі найближчим часом.

"У нас є рішення, що нам потрібна зустріч, у нас є рішення, що європейці будуть - це добре. Думаю, що наступного тижня у нас будуть деякі важливі зустрічі тут, в Україні, обговоримо гарантії безпеки", - повідомив Зеленський.

Чи програє Україна боротьбу з корупцією

Друга частина розмови стосувалася внутрішніх викликів. Кореспондентка нагадала про розслідування зв’язків високопоставлених чиновників із наркокартелями, про генпрокурора, який виїхав із країни під підозрою, та про підозри щодо близьких друзів президента. Зеленський заперечив, що Київ програє на цьому фронті. Розголос таких справ він вважає доказом того, що влада не замовчує проблему.

"Ми боремося з корупцією, і саме тому ви про це знаєте, бо ми не намагаємося закривати очі на такі виклики. Це дуже важливо. Це не про якихось друзів. У нас величезна антикорупційна інфраструктура та всі ці реформи, які ми провели й ухвалили в парламенті", - сказав президент.

Чи тисне СБУ на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру

Тема корупції призвела до конфлікту між силовими органами. Напередодні керівник САП заявив, що його відомство зазнає тиску з боку СБУ, і припустив, що Офіс президента міг би це припинити. Зеленський відповів, що антикорупційні органи є незалежними і він не може втручатися в їхню роботу.

"Ми часто спілкуємося з ними. Коли вони хочуть поговорити зі мною, вони приходять до мого офісу. Вони знають, що я дуже їх підтримую, намагаюся підтримувати. Але не настільки, щоб порушувати закон, адже вони є незалежними інституціями", - пояснив Зеленський.

Президент визнав, що до окремих співробітників СБУ є питання, а частину з них уже звільнили. Разом із тим він закликав не поширювати це на всю службу, де працюють 30 тисяч осіб, сотні з яких загинули на війні.

"Якщо людина вчинила неправильно, її звільняють або вона постає перед судом. І ми не закриваємо очі на такі речі. Але це не питання інституції, в якій працюють 30 тисяч осіб. Я думаю, що було б неповагою до них узагальнювати таким чином", - підкреслив він.

Хто такий "Вова" зі справи "Династія"

Наостанок кореспондентка поставила запитання, яке, за її словами, просили передати українські колеги. На записах у корупційній справі "Династії" фігурує якийсь "Вова", і журналісти хотіли знати, чи відомо президенту, хто це. Прямої відповіді Зеленський не дав і послався на позицію антикорупційних органів.

"Ви можете запитати антикорупційні інституції. Вони публічно заявили, що не мають до мене питань. Гадаю, це й є відповідь", - заявив Зеленський.

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