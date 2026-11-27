Росіяни звітували про вихід до Новомиколаївки та Покровського, хоча досі перебувають за 20-30 км від них.

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Російських офіцерів погрожують відправити на штурми / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Коротко:

Армія РФ на Запоріжжі не дійшла до рубежів, указаних у звітах

Окупанти за 20-30 км від заявлених населених пунктів

Командирам взводів і рот погрожують відправкою на штурм

Російське командування погрожує відправити офіцерів у штурми, якщо найближчими тижнями не буде просування на Запорізькому напрямку. Причина в тому, що звіти про вихід до Новомиколаївки та Покровського розходяться з реальною лінією фронту на 20-30 км. Про це заявили в партизанському русі "АТЕШ".

За даними агента руху, керівництво угруповання військ "Восток" у жорсткій формі вимагає від командування 5-ї та 36-ї загальновійськових армій РФ будь-якою ціною виправити ситуацію. Мета - привести фронт у відповідність до звітів, які раніше відправили "нагору".

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Командування армій, своєю чергою, перекладає тиск нижче: на керівництво 127-ї, 37-ї та 64-ї мотострілецьких дивізій.

У поданих звітах ішлося, що російські підрозділи вже вийшли на околиці Новомиколаївки Запорізької області та Покровського Дніпропетровської області.

Насправді окупанти досі перебувають більш ніж за 30 км від Новомиколаївки та більш ніж за 20 км від Покровського. Тобто заявлене просування існує лише на папері.

Джерело "АТЕШ" у штабі угруповання описує атмосферу як відкритий тиск згори донизу по всій вертикалі управління.

"Нагорі вимагають негайно закрити розрив між звітами та картою. В арміях тепер зриваються на командирах дивізій і бригад - відкрито попередили: не буде найближчими тижнями просування - ваші командири взводів і рот самі підуть на штурми, а щодо комбригів будуть ужиті жорсткі кадрові рішення", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Де РФ може посилити наступ

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов говорив, що найближчим часом російський Генштаб може посилити наступальні дії на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

За його словами, це пов’язано з необхідністю розширити сухопутний коридор, який після порушення сполучення через Кримський міст залишається єдиним маршрутом, що з’єднує окупований півострів із Росією.

"І я думаю, що найближчим часом російський генштаб розпочне масовану атаку на Покровському та Гуляйпольському напрямках. Бо для них це єдиний спосіб розширити сухопутний коридор. Зараз він становить близько 100 км, і за допомогою middle strike ми контролюємо його на всю глибину. А у росіян тепер це єдина артерія, що зв’язує Крим із Російською Федерацією", - наголосив він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. На Словʼянському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу села Рай-Олександрівка Миколаївської міської громади Краматорського району.

OSINT-аналітик Monstas писав, що російські війська відмовилися від масштабних штурмів і перейшли до тактики "пасивно-агресивного наступу": невеликі піхотні групи окупантів просочуються через лінію фронту якомога глибше, уникають вогневого контакту та намагаються протриматися там якомога довше. Головна мета - не стільки контроль над територією, скільки провокація контратак ЗСУ, щоб знищувати українських штурмовиків дронами.

Водночас українські війська звільнили 204 кв. км і 14 населених пунктів на півночі Харківщини під час операції "Ведмежий капкан". Так вони зірвали плани країни-агресора Росії оточити підрозділи ЗСУ.

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