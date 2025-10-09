Рус
Країни НАТО обговорюють збройну відповідь на провокації Путіна в Європі - FT

Віталій Кірсанов
9 жовтня 2025, 10:53
Єврочиновники кажуть, що мета таких обговорень - підвищення для Москви вартості її "гібридної війни".
Країни НАТО обговорюють відповідь на провокації Путіна
Країни НАТО обговорюють відповідь на провокації Путіна / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що написано в матеріалі Financial Times:

  • Деякі столиці наполягають на більш агресивній позиції НАТО
  • Ведуться дискусії, як краще й ефективніше реагувати на дії РФ

Союзники по НАТО обговорюють більш рішучу реакцію на провокації російського диктатора Володимира Путіна, а саме розгортання озброєних безпілотників уздовж кордону з РФ і ослаблення обмежень для пілотів, щоб дозволити їм відкривати вогонь по російських літаках. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на чотирьох представників НАТО.

Чиновники, які були проінформовані про переговори, кажуть, що мета таких обговорень - підвищення для Москви вартості її "гібридної війни" та визначення чітких контрзаходів після низки порушень повітряного простору російськими дронамі та літаками.

Країни, що межують із РФ, за підтримки Франції та Великої Британії, ініціювали обговорення, які відтоді розширилися до більшої групи в Альянсі.

"Пропозиції включають озброєння безпілотників спостереження, які використовуються для збору розвідданих про військову діяльність Росії, і зниження вимог до пілотів, які патрулюють східний кордон, щоб знешкоджувати російські загрози. Інший варіант - проведення військових навчань НАТО на кордоні з Росією, особливо у більш віддалених і неохоронюваних частинах кордону", - додають у FT.

Відомо, що раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що НАТО має відкривати вогонь по російських літаках, які порушують територію союзників. Така заява прозвучала після російських провокацій, а саме першої прямої конфронтації між літаками НАТО і російськими БпЛА з початку повномасштабної війни в Україні. Окрім цього інциденту в повітряному просторі Польщі, російські дрони вторглися на територію Румунії, а винищувачі МіГ перетнули повітряний простір Естонії.

Водночас посол США в НАТО Меттью Вітакер заявив, що він "щоденно працює" із союзниками, щоб забезпечити "найкращі варіанти в асиметричній і гібридній війні". За його словами, дуже важливо "переконатися, що ми маємо достатньо сходинок на сходах ескалації".

Своєю чергою двоє представників НАТО заявили для FT, що одним із нагальних питань є впорядкування правил застосування зброї на східному фланзі.

"Деякі країни вимагають від пілотів винищувачів візуального підтвердження загрози перед застосуванням зброї, тоді як інші дозволяють їм відкривати вогонь на основі даних радарів або сприйнятої небезпеки, виходячи з напрямку або швидкості руху ворожої цілі", - пояснили в матеріалі.

Ці представники зазначили, що переговори, які розпочалися в невеликій групі зацікавлених держав, тепер перетворилися на ширшу дискусію, адже столиці інших країн-союзниць визнають ширшу загрозу, яку становить кампанія дестабілізації, що її проводить Москва.

Крім того, деякі столиці наполягають на більш агресивній позиції НАТО, зазначив один із чиновників. Водночас інші союзники радять дотримуватися більш консервативної реакції через ризики прямої конфронтації з такою ядерною державою, як Росія.

"Ведуться активні дискусії з цих питань, як краще й ефективніше реагувати на дії Росії", - зазначив один із дипломатів НАТО, який попередив, що переговори все ще перебувають на початковій стадії.

Які країни може атакувати Росія - думка експерта

Главред писав, що за словами експерта Романа Свитана, під удар Росії можуть потрапити Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія і Болгарія. Водночас Угорщина і Словаччина навряд чи стануть ціллю російських провокацій.

Загроза війни Росії проти НАТО - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що дозвіл країнам НАТО збивати російські дрони над Україною означатиме війну Альянсу з РФ.

Раніше стало відомо, що поки Путін залишається при владі, ситуація буде погіршуватися. Він продовжуватиме перевіряти готовність НАТО до оборони і нарощувати озброєння.

Напередодні повідомлялося, що російські дрони в Польщі можуть стати першим сигналом того, що Кремль розмірковує над тим, щоб розв'язати військові дії вже проти Європи.

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

