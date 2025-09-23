'НАТО навряд чи відпетляє': Світан назвав дев'ять країн, яким загрожують атаки РФ

Роман Світан вважає, що справжньою "червоною лінією" для НАТО стане не провокація, а масштабний удар РФ.

https://glavred.net/war/nato-vryad-li-otpetlyaet-svitan-nazval-devyat-stran-kotorym-ugrozhayut-ataki-rf-10700558.html Посилання скопійоване

Атаки РФ будуть кривавішими і зачеплять майже десяток країн НАТО / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, uk.wikipedia.org, freepik.com

Ключові тези Світана:

"Червоною лінією" для НАТО стане не провокація, а масштабний удар РФ

Йдеться про атаки на військові об’єкти Альянсу або масову загибель цивільних

Під загрозою перебувають десять країн НАТО

Справжньою "червоною лінією" для НАТО стане не сама провокація чи демонстративний запуск дронів, а удар Росії по військовому об’єкту або по цивільних. У такому випадку Альянс не зможе залишитися осторонь. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

На думку Світанa, "червоною лінією" для НАТО стане пряма загроза або завдання Росією реальної шкоди. Це можуть бути удари по військових об’єктах на території країн-членів НАТО або атаки, що призведуть до значної загибелі цивільних.

відео дня

"Грубо кажучи, червоною лінією стане або удар "Іскандера" по вокзалу або торговому центру, коли будуть десятки загиблих, або удар по будь-якому військовому об'єкту з детонацією та іншими серйозними наслідками. Після такого російського удару НАТО навряд чи відпетляє від відповіді", - пояснив він.

За словами експерта, під удар Росії можуть потрапити Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія і Болгарія. Водночас Угорщина і Словаччина навряд чи будуть ціллю російських провокацій.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, чим небезпечна беззуба реакція НАТО на провокації Росії проти європейських країн, і чому нові атаки РФ будуть більш кривавими:

Чому Естонія не збила російські літаки

Професор Університету Бундесверу Карло Масала в інтерв’ю BILD нагадав, що ще у 2015 році Туреччина довела можливість збивати російські літаки без ризику отримати військову відповідь від Москви.

Він зазначив, що тоді турецькі військові знищили російський літак, який порушив їхній повітряний простір лише на 17 секунд. На думку Масали, саме така рішучість має бути продемонстрована НАТО, аби повністю запобігти втручанню російських літаків у чужий повітряний простір.

Водночас цього разу МіГ-31 не були збиті. Як пояснив експерт, одна з причин полягає в тому, що місія НАТО у небі над країнами Балтії має спостережний, а не оборонний характер. Літаки Альянсу не патрулюють постійно, а злітають лише у разі виявлення потенційної загрози.

"На радарі видно, по суті, чорну крапку, і невідомо, чи не летить це, наприклад, цивільний або спортивний літак. Тільки якщо від літака немає відповіді, піднімаються винищувачі НАТО. Вони летять поруч з російським МіГом і показують, що потрібно покинути територію", - пояснив Масала.

5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Вторгнення російських літаків до Естонії й Польщі - новини за темою

Як повідомляв Главред, 10 вересня близько двох десятків російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. У відповідь союзні війська та польська авіація відкрили вогонь і збили дрони РФ. Це був перший випадок, коли сили НАТО знищили російські повітряні цілі.

Також 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії та протягом 13 хвилин перебували над акваторією Фінської затоки.

Президент України Володимир Зеленський назвав інцидент неприпустимим та підкреслив, що Росія веде системну кампанію проти країн Заходу. Уряд Естонії у відповідь звернувся до НАТО із закликом розпочати консультації відповідно до статті 4 статуту Альянсу.

Читайте також:

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред