У Кремлі пригрозили війною країнам НАТО: у чому причина

Медведєв влаштував істерику через заяви американських та європейських політиків.

https://glavred.net/world/v-kremle-prigrozili-voynoy-stranam-nato-v-chem-prichina-10698149.html Посилання скопійоване

Медведєв погрожує НАТО війною з РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Коротко:

Медведєв пригрозив НАТО війною

Політик також розкидався погрозаби в бік ЄС

Голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову взявся за своє улюблене заняття. Він вкотре почав погрожувати країнам НАТО війною. Про це йдеться у його дописі в Telegram.

Він написав, що дозвіл країнам НАТО збивати російські дрони над Україною означатиме війну Альянсу з РФ. Також у РФ нібито проти створення безполітної зони над Україною.

відео дня

Ще Медведєв розкидався новими погрозами щодо заморожених російських активів в іноземних країнах. Він розкритикував ідею ЄС щодо "кредиту Україні під російські активи" та назвав це "крадіжкою російського майна".

"З приводу крадіжки російського майна у формі "кредиту Україні під російські активи", ідею якого виношують різноманітні особи з Брюсселя і країн ЄС. Якщо це станеться, Росія буде переслідувати держави Євросоюзу (...), які спробують вилучити нашу власність, до кінця століття. Всіма можливими способами", – видав чергову порцію маячні Медведєв.

У Польщі запропонували Заходу збивати дрони і ракети РФ над Україною - що відомо

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські БПЛА і ракети в повітряному просторі України. Про це йдеться на порталі Tagesschau.

Сікорський запропонував таку ініціативу після того, як російські дрони вторглися в повітряний простір Польщі.

"Якщо ви запитаєте мене особисто: нам варто подумати про це. Технічно ми, НАТО і ЄС, могли б це зробити, але це рішення Польща не може ухвалювати поодинці, а тільки разом зі своїми союзниками", - сказав глава МЗС Польщі.

Можливість нападу РФ на країни НАТО - новини за темою

Як повідомляв Главред, РФ перебуває на початковому етапі підготовки до потенційного вторгнення в країни НАТО. Про це, на думку Коваленка, свідчить відновлення Ленінградського військового округу та концентрація військ біля Фінляндії.

Також очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія реалізує найбільшу за 45 років програму переозброєння на $1,1 трлн, готуючись до повномасштабної війни з НАТО у найближчі 5 років. Основні цілі РФ — Фінляндія, Норвегія, Балтія та північний фланг Альянсу.

Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол Києва у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що НАТО не готове до війни, оскільки блок лише оновлює армії своїх країн сучасним озброєнням, але не змінює доктрини. Альянс залишається єдиним орієнтиром України, але він потребує змін і перебудови.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Медведєв Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред