Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Війна проти НАТО – не головна ціль: відомо, про що дійсно мріє Путін

Марія Николишин
25 вересня 2025, 14:09
112
Аналітик додала, що раніше Путін говорив, щоб НАТО "забралося" до кордонів 1997 року.
Війна проти НАТО – не головна ціль: відомо, про що дійсно мріє Путін
Путін хоче повернути Росії роль СРСР / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Головне із заяви аналітика:

  • Путін веде війну не стільки проти України, як проти НАТО
  • Поки він при владі, ситуація буде погіршуватися
  • Можливостей для зміни ситуації після відходу Путіна буде набагато більше

Диктатор Володимир Путін хоче повернути Росії ту роль, яку відігравав Радянський Союз після закінчення Другої світової війни. Однак він не хоче розуміти, що світ змінився і повернути цю роль просто неможливо. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла політичний аналітик Ольга Курносова.

Вона нагадала ті умови, які Путін висував Заходу перед початком повномасштабного вторгнення в Україну.

відео дня

"Що він говорив? Щоб НАТО забралося до кордонів 1997 року. У цьому сенсі він уже тоді давав зрозуміти, що це не стільки війна проти України, і вже тим більше не за конкретні території, скільки війна проти НАТО", - йдеться у повідомленні.

За її словами, поки Путін залишається при владі, ситуація буде погіршуватися. Він буде продовжувати перевіряти готовність НАТО до оборони і нарощувати озброєння.

"Інша справа — скільки часу він ще пробуде при владі. І наскільки всередині Росії або в емігрантських колах дозріють умови для того, щоб його усунути. Я абсолютно впевнена: можливостей для зміни ситуації після Путіна буде набагато більше", - наголосила Курносова.

Аналітик зауважила, що найголовніше, що після відходу Путіна в самій Росії можуть з'явитися сили, які захочуть домовлятися з багатьох питань, включаючи українське.

Дивіться відео інтерв'ю Ольги Курносової Главреду про відставку Козака, Симоньян і Кадирова:

Чи може РФ розпочати війну проти НАТО

Історик, військовий експерт і журналіст Михайло Жирохов заявив, що розмови про ризики військових дій проти Європи з боку Росії завжди були на порядку денному.

На його думку, росіяни можуть організувати в Європі гібридну війну за аналогією з подіями 2014 року на сході нашої країни, коли були використані загони Гіркіна-Стрєлкова.

"Такий сценарій може бути реалізований у країнах Балтії, тому що там є для цього певні передумови. Зокрема в Литві та Латвії (Латгалії) проживає велика кількість російськомовних людей, а в Естонії є Нарва, де фіксується відверта підтримка Росії", - зауважив він.

Війна проти НАТО – не головна ціль: відомо, про що дійсно мріє Путін
Країни НАТО / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, Росія продовжує систематично порушувати повітряний простір країн НАТО. Дрони вже проникали до Польщі та Румунії, а літаки МіГ-31 і гелікоптер Мі-8 — до Естонії. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук пояснив, що за всіма цими випадками стоїть розвідувальна діяльність Кремля.

Голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що дозвіл країнам НАТО збивати російські дрони над Україною означатиме війну Альянсу з РФ. Також у РФ нібито проти створення безполітної зони над Україною.

Крім того, колишній віцепрезидент США в адміністрації Дональда Трампа Майк Пенс попередив, що країна-агресорка Росія може напасти на одну з країн НАТО.

Читайте також:

Про персону: Ольга Курносова

Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії НАТО Володимир Путін Ольга Курносова
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Війна проти НАТО – не головна ціль: відомо, про що дійсно мріє Путін

Війна проти НАТО – не головна ціль: відомо, про що дійсно мріє Путін

14:09Світ
Заморозки накриють низку областей: де варто готуватися до похолодання

Заморозки накриють низку областей: де варто готуватися до похолодання

12:58Синоптик
У Кремлі можуть шукати бомбосховища: Зеленський сказав, що дозволив Трамп

У Кремлі можуть шукати бомбосховища: Зеленський сказав, що дозволив Трамп

12:45Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Вихід України на кордони 1991 року - в Кремлі зробили несподівану заяву про війну

Вихід України на кордони 1991 року - в Кремлі зробили несподівану заяву про війну

Зірки точно на їхньому боці: яким ТОП-4 знакам зодіаку скоро усміхнеться доля

Зірки точно на їхньому боці: яким ТОП-4 знакам зодіаку скоро усміхнеться доля

Сигнал, який не можна ігнорувати: чому кіт піднімає дупу коли бачить господаря

Сигнал, який не можна ігнорувати: чому кіт піднімає дупу коли бачить господаря

Чому Путін почав повномасштабну війну проти України - названо реальну причину

Чому Путін почав повномасштабну війну проти України - названо реальну причину

Останні новини

14:32

"Однозначно непросто": Нікітюк розповіла правду про стосунки з коханим

14:18

Загроза ядерної війни: названо "спусковий гачок" для КремляВідео

14:12

На зло Пугачовій: Кіркоров показово закрутив роман із відомою співачкоюВідео

14:09

Війна проти НАТО – не головна ціль: відомо, про що дійсно мріє ПутінВідео

13:54

Складна загадка на уважність: лише найрозумніші побачать 95 на картинці

Якщо у 2027 році війна триватиме, ДПА у 4 класах не буде обовʼязковим - Тетяна ВакуленкоЯкщо у 2027 році війна триватиме, ДПА у 4 класах не буде обовʼязковим - Тетяна Вакуленко
13:52

Як відростити густе волосся: секрет в олії

13:47

Чому 26 вересня не можна багато працювати: яке церковне свято

13:21

Європа "зачиняє двері" для українських біженців: кому доведеться повернутися додому

12:58

Заморозки накриють низку областей: де варто готуватися до похолодання

Реклама
12:45

У Кремлі можуть шукати бомбосховища: Зеленський сказав, що дозволив ТрампВідео

12:42

Олена Зеленська гнівно висловилася про відому співачку - що сталося

12:39

"Українці, ви невдячний народ": Олег Винник розлютив фанатів своїм відеоВідео

12:32

Загадка тисячоліття: археологи наблизилися до відкриття Едемського саду

12:25

Зеленський сказав, коли піде у відставку і попросить Раду оголосити вибори президента

12:08

Національна платіжна система РФ "впала": хакери ГУР провели масштабну атаку

12:00

Війна вийде за межі України і перекинеться на інші країни, в Європі пахне порохом – ЗолотарьовВідео

11:59

Чи можна давати речі після заходу сонця: священник відповівВідео

11:48

Китайський гороскоп на завтра 26 вересня: Драконам - стрес, Козлам - булінг

11:45

Місячний календар стрижок на жовтень 2025 року

11:36

Затхла шафа - не вирок: ефективні способи повернути свіжістьВідео

Реклама
11:36

Гірше за будь-який кошмар: жінка описала те, що побачила в пеклі після смертіВідео

10:53

Гороскоп на жовтень 2025: Терезам - найкращий місяць у році, Рибам - нові можливості

10:31

Атестація після початкової школи: розкрито деталі ДПА для четвертокласників

10:27

Путіна в РФ можуть усунути: стало відомо, хто міг би це зробитиВідео

10:12

Зірка "Усі жінки - відьми" опинилася на операційному столі - що сталося

10:08

Рейд "примар" у Криму: спецпризначенці спалили два російські літаки Ан-26

09:59

Новий крок: Кучеренко з валізою показалася в компанії чоловіків

09:54

Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:35

Гороскоп Таро на завтра 26 вересня: Терези - перемога, Риби - все нове

09:35

Боєздатність ворога знижено: Атеш повідомив про зухвалу операцію на військовій базі РФ

09:24

Усе вирішив один дзвінок: у Politico дізналися, хто різко змінив позицію Трампа

09:20

Мінус 20 кілограмів: Діана Зіброва схудла до невпізнання і розкрила секрет

09:03

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 вересня (оновлюється)

08:54

Миле фото: Ріанна стала мамою втретє і розсекретила стать та ім'я дитини

08:43

РФ готує наступ на Херсонщині: в ISW назвали основний напрямок удару

08:26

Приходимо до тями: Тодоренко народила третю дитину і показала фото

08:22

Скидав бомби на Запоріжжя: ЗСУ збили ворожий Су-34

08:13

Трампу більше не потрібні компроміси, від Зеленського вимагають максимуму - CNN

08:10

Чому Трамп змінив свою позицію щодо війни в УкраїніПогляд

07:27

Дрони помітили в повітряному просторі Данії: аеропорт "Ольборг" призупинив польоти

Реклама
07:10

Де три відмінності між бабусями, які купують банани: тільки найуважніші помітять

06:48

Вінничину атакували дрони: є "приліт" в об'єкти енергетики

06:10

Путінський режим живе війною і ескалація неминучаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з дівчиною під дощем за 23 сек

05:12

Дружина - мрія, подруга - бомба: чотири найласкавіші жінки за знаком зодіаку

04:58

Як зварити картоплю за 10 хвилин: секретний трюк, який зекономить час

04:27

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Терезам - гроші, Скорпіонам - проривВідео

04:26

Гороскоп на завтра 26 вересня: Овнам - подорож, Козорогам - грандіозний успіх

03:00

Одне рішення усе змінить: шістьох знаків зодіаку чекає рідкісна удача 25 вересня

02:30

РФ різко зменшить військові витрати - Reuters

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десерти
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти