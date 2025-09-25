Війна проти НАТО – не головна ціль: відомо, про що дійсно мріє Путін

Аналітик додала, що раніше Путін говорив, щоб НАТО "забралося" до кордонів 1997 року.

Путін хоче повернути Росії роль СРСР / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Головне із заяви аналітика:

Путін веде війну не стільки проти України, як проти НАТО

Поки він при владі, ситуація буде погіршуватися

Можливостей для зміни ситуації після відходу Путіна буде набагато більше

Диктатор Володимир Путін хоче повернути Росії ту роль, яку відігравав Радянський Союз після закінчення Другої світової війни. Однак він не хоче розуміти, що світ змінився і повернути цю роль просто неможливо. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла політичний аналітик Ольга Курносова.

Вона нагадала ті умови, які Путін висував Заходу перед початком повномасштабного вторгнення в Україну.

"Що він говорив? Щоб НАТО забралося до кордонів 1997 року. У цьому сенсі він уже тоді давав зрозуміти, що це не стільки війна проти України, і вже тим більше не за конкретні території, скільки війна проти НАТО", - йдеться у повідомленні.

За її словами, поки Путін залишається при владі, ситуація буде погіршуватися. Він буде продовжувати перевіряти готовність НАТО до оборони і нарощувати озброєння.

"Інша справа — скільки часу він ще пробуде при владі. І наскільки всередині Росії або в емігрантських колах дозріють умови для того, щоб його усунути. Я абсолютно впевнена: можливостей для зміни ситуації після Путіна буде набагато більше", - наголосила Курносова.

Аналітик зауважила, що найголовніше, що після відходу Путіна в самій Росії можуть з'явитися сили, які захочуть домовлятися з багатьох питань, включаючи українське.

Чи може РФ розпочати війну проти НАТО

Історик, військовий експерт і журналіст Михайло Жирохов заявив, що розмови про ризики військових дій проти Європи з боку Росії завжди були на порядку денному.

На його думку, росіяни можуть організувати в Європі гібридну війну за аналогією з подіями 2014 року на сході нашої країни, коли були використані загони Гіркіна-Стрєлкова.

"Такий сценарій може бути реалізований у країнах Балтії, тому що там є для цього певні передумови. Зокрема в Литві та Латвії (Латгалії) проживає велика кількість російськомовних людей, а в Естонії є Нарва, де фіксується відверта підтримка Росії", - зауважив він.

Країни НАТО / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, Росія продовжує систематично порушувати повітряний простір країн НАТО. Дрони вже проникали до Польщі та Румунії, а літаки МіГ-31 і гелікоптер Мі-8 — до Естонії. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук пояснив, що за всіма цими випадками стоїть розвідувальна діяльність Кремля.

Голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що дозвіл країнам НАТО збивати російські дрони над Україною означатиме війну Альянсу з РФ. Також у РФ нібито проти створення безполітної зони над Україною.

Крім того, колишній віцепрезидент США в адміністрації Дональда Трампа Майк Пенс попередив, що країна-агресорка Росія може напасти на одну з країн НАТО.

Про персону: Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

