НАТО скуповує танки на випадок війни з Росією, але є один нюанс - ЗМІ

Анна Косик
4 жовтня 2025, 11:53
Члени Альянсу роблять ставку на техніку, як виявилася неефективною у війні в Україні.
Замість акценту на "дронову війну" в НАТО готують бронетехніку / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр, 22 ОМБр

Головне:

  • В НАТО закуповують танки на тлі загрози російської агресії проти країн-членів
  • В Альянсі переконані, що війна у Європі буде іншою, ніж в Україні
  • НАТО має більшу міць, щоб запобігти початку "дронової війни"

Країни-члени НАТО готуються до потенційної агресії Росії, тож почали скуповувати більше танків та розробляти нові моделі. При цьому, НАТО ніяк не враховує досвід війни в Україні.

Як пише Business Insider, члени Альянсу не зважають на те, що на українському полі бою дрони миттєво перетворюють важку техніку на уламки заліза у яскравому полум'ї.

НАТО робить велику ставку на бронетехніку

Попри те, що за даними відкритих джерел, в Україні під час бойових дій було знищено тисячі танків, саме на них в Альянсі роблять акцент. Цього року низка країн НАТО оголосила про нові закупівлі танків. Їхня кількість перевищує триста одиниць.

США та Європа не враховують досвід України

Члени Альянсу вирішили робити ставку на танки через власний досвід воєн, у яких саме бронетехніка відігравала вирішальну роль. Аналітик Центру морських аналізів Джеффрі Едмондс стверджує, що наступна війна в Європі буде відрізнятися від тієї, яка є в Україні.

У НАТО переконані, що мають набагато більшу вогневу міць, ніж Україна, тому зможуть запобігти "дроновій війні", яка зараз триває на українських землях.

Які країни може атакувати Росія - думка експерта

Главред писав, що за словами експерта Романа Світана, під удар Росії можуть потрапити Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія і Болгарія. Водночас Угорщина і Словаччина навряд чи будуть ціллю російських провокацій.

Загроза війни Росії проти НАТО - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що дозвіл країнам НАТО збивати російські дрони над Україною означатиме війну Альянсу з РФ.

Раніше стало відомо, що поки Путін залишається при владі, ситуація буде погіршуватися. Він буде продовжувати перевіряти готовність НАТО до оборони і нарощувати озброєння.

Напередодні повідомлялося, що російські дрони у Польщі можуть стати першим сигналом того, що Кремль розмірковує над тим, щоб розв'язати військові дії вже проти Європи.

Про джерело: Business Insider?

Business Insider — американський новинний вебсайт бізнесу та технологій, запущений в лютому 2009 року із штаб-квартирою в Нью-Йорку. Портал заснований відомим інтернет-підприємцем Кевіном П. Райаном і є авторитетним аналітичним агентством на яке посилаються такі видання як "Нью-Йорк Таймс" та засоби масової інформації як National Public Radio. За даними самого порталу, які базуються на Google Analytics, він досяг у 2014 році відвідуваності 221 мільйонів чоловік на місяць, пише Вікіпедія.

